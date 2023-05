Zur Erschlie­ßung der Erwei­te­rungs­bau­ten der Fir­ma Bro­se am Ber­li­ner Ring wird eine Zufahrt in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße 300 Meter nörd­lich des Ber­li­ner Rings errich­tet. Die Bau­ar­bei­ten begin­nen am 15. Mai 2023 und wer­den vor­aus­sicht­lich bis Ende des Jah­res abge­schlos­sen sein. Der Clou dabei: Um eine Voll­sper­rung der Mem­mels­dor­fer Stra­ße zu ver­mei­den, wird zunächst eine Behelfs­fahr­bahn am öst­li­chen Rand der Mem­mels­dor­fer Stra­ße (im Bereich des der­zei­ti­gen Geh- und Rad­we­ges) errichtet.

Fast wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit kön­nen damit die Fahr­be­zie­hun­gen in bei­den Rich­tun­gen auf­recht­erhal­ten wer­den. Mit Inbe­trieb­nah­me der Behelfs­stra­ße Ende Mai/​Anfang Juni wer­den dann die bei­den Fahr­spu­ren ledig­lich ver­schwenkt. Der Fuß- und Rad­ver­kehr muss aller­dings wegen der Bau­ar­bei­ten bereits mit Bau­be­ginn über „Am Spinn­sey­er“ umge­lei­tet werden.

Erst in den letz­ten Wochen der Bau­zeit (ca. Mit­te Novem­ber bis Mit­te Dezem­ber) muss die Fahr­bahn stadt­ein­wärts gesperrt wer­den. wäh­rend der Ver­kehr stadt­aus­wärts wei­ter­hin auf der Behelfs­fahr­bahn als Ein­bahn­stra­ße flie­ßen kann.

Aus Rich­tung Mem­mels­dorf kom­mend wird in die­ser letz­ten Bau­pha­se der moto­ri­sier­te Ver­kehr über die Anschluss­stel­le Mem­mels­dorf der A73 und die A70 umge­lei­tet. Eine wei­te­re Mög­lich­keit besteht über die Lich­ten­ei­che (Gun­dels­hei­mer Stra­ße) und Kra­mers­feld (Kem­mer­stra­ße und Kro­na­cher Stra­ße). Der Rad- und Fuß­ver­kehr wird wei­ter­hin über die Gar­ten­stadt (Spinn­sey­er) umgeleitet.

Wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit gilt im Bau­stel­len­be­reich Tem­po 30. Zum Abschluss der Gesamt­maß­nah­me wird dann die Behelfs­stra­ße wie­der zurückgebaut.