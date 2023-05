Auch im Mai ver­an­stal­tet Forch­heim for Future e.V. wie­der ein Clean Up, bei dem die Stadt sau­be­rer gemacht wird. Am 11. Mai 2023 star­tet die Akti­on um 17 Uhr in der Daim­ler­stra­ße bei McDo­nalds und die Hel­fer sam­meln den her­um­lie­gen­den Müll in der Umge­bung ein._ Jede*r kann mit­ma­chen, Hand­schu­he und Grei­fer kön­nen bei Bedarf zur Ver­fü­gung gestellt werden.