Der Wild­park Hunds­haup­ten ver­an­stal­tet zusam­men mit freak city Bam­berg e.V. am Sonn­tag, 14. Mai 2023, von 10.00–15.00 Uhr die erste Sport-Tier-Ral­lye für Groß und Klein. Wer ist so geschickt wie ein Wasch­bär? Wer rennt so schnell wie ein Elch? Kommt vor­bei! Zudem fin­det um 14 Uhr wie­der die Greif­vo­gel­schau auf der Greif­vo­gel­wie­se statt.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page vom Wild­park Hunds­haup­ten (https://​www​.wild​park​-hunds​haup​ten​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​r​e​a​d​e​r​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​-​i​m​-​w​i​l​d​p​a​r​k​-​2​0​2​3​.​h​tml).