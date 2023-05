Feu­er­wehr Röt­ten­bach: „Zum Ein­satz fertig!“

Mit die­sem Kom­man­do läuft die Zeit bei der Feu­er­wehr Lei­stungs­prü­fung, in 190 Sekun­den gilt es einen voll­stän­di­gen Lösch­an­griff auf­zu­bau­en. In den ver­gan­ge­nen Wochen haben die Quer­ein­stei­ger der Feu­er­wehr Röt­ten­bach mit ihren Aus­bil­dern inten­siv die Hand­grif­fe und Kom­man­dos geübt, um damit die erste Pha­se des Basis­mo­duls Modu­la­re Trup­paus­bil­dung erfolg­reich abzu­schlie­ßen und an Ein­sät­zen außer­halb des Gefah­ren­be­reichs teil­neh­men zu können.

Gleich drei Grup­pen konn­te Kom­man­dant Seba­sti­an Beck an die Prü­fer Kreis­brand­in­spek­tor Jür­gen Schwab und die Kreis­brand­mei­ster Mar­kus Mai­er und Oli­ver Kro­ne­ster mel­den. Die gro­ße Zahl der zur Prü­fung in Bron­ze ange­tre­te­nen war auch für die erfah­re­nen Prü­fer beeindruckend.

Das wech­sel­haf­te April­wet­ter mach­te eine kur­ze Pau­se vor der drit­ten Grup­pe not­wen­dig. Nach­dem die Prü­fun­gen in Kno­ten­kun­de, dem Lösch­an­griff und der Vor­be­rei­tung einer Was­ser­ent­nah­me aus offe­nem Gewäs­ser mit­tels Saug­lei­tung von allen drei Grup­pen absol­viert waren, konn­ten die Prü­fer den ange­tre­te­nen mit­tei­len, dass alle Prü­fun­gen auch erfolg­reich bestan­den sind.

Bür­ger­mei­ster Lud­wig Wahl schloss sich den Gra­tu­la­tio­nen an und bedank­te sich auch im Namen der Gemein­de für das Enga­ge­ment der Quer­ein­stei­ger und die Arbeit der Aus­bil­der um Kom­man­dant Beck. Die Ein­satz­kräf­te inve­stie­ren mit ihrer Zeit mit das Wert­voll­ste für die Gemein­schaft und nur mit einem akti­ven Gemein­we­sen kann eine Gemein­de über­haupt funk­tio­nie­ren, so Wahl. Nach die­ser Prü­fung wer­den die Quer­ein­stei­ger par­al­lel zur wei­ter­ge­hen­den Aus­bil­dung in den Ein­satz­dienst inte­griert, dabei zur bes­se­ren Erken­nung wei­ter­hin die bis­he­ri­ge Schutz­klei­dung tra­gen. Bis zum Abschluss der Aus­bil­dung ver­si­chert der Bür­ger­mei­ster wer­den die zusätz­lich erfor­der­li­chen Sät­ze der neu­en per­sön­li­chen Schutz­aus­rü­stung beschafft.

Die Vor­be­rei­tun­gen für den anschlie­ßen­den Grill­abend hat­ten die übri­gen Kame­ra­den über­nom­men und so konn­te nach dem offi­zi­el­len Teil zur Stär­kung über­ge­gan­gen werden.