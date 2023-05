Das Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth lädt vom 4. bis 11. Juni 2023 in die ita­lie­ni­sche Part­ner­stadt La Spe­zia ein. Beglei­ten wird die Rei­se Stadt­rä­tin Ange­li­que Laut­ner. Die Teilnehmer/​innen der Rei­se wer­den einen klei­nen Ein­blick in die Part­ner­stadt La Spe­zia erhal­ten, das mit­tel­al­ter­li­che Luc­ca auf sich wir­ken las­sen, die Cin­que Terre genie­ßen und in den Mar­mor­brü­chen stau­nen. Der Rei­se­ver­an­stal­ter ist in die­sem Jahr Leos adven­ture tours GmbH Co. KG, Ober­zau­bach 9, 95346 Stadt­stein­ach, Tele­fon 09225 1884.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht das Senio­ren­amt unter Tele­fon 0921 251619 ger­ne zur Verfügung.