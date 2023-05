Ter­min für das Kon­zert ist Frei­tag, 12. Mai 2023, 20 Uhr. Es fin­det in der Kon­zert­hal­le Bam­berg im Joseph-Keil­berth-Saal statt.

Der Pia­nist Her­bert Schuch hat sich mit sei­nen dra­ma­tur­gisch durch­dach­ten Kon­zert­pro­gram­men und CD-Auf­nah­men als einer der inter­es­san­te­sten Musi­ker seiner

Gene­ra­ti­on einen Namen gemacht. Der aus Rumani­en stam­men­de Künst­ler (*1979) ist in Bam­berg kein Unbe­kann­ter – wie­der­holt gastier­te er in den ver­gan­ge­nen Jah­ren beim Musik­ver­ein Bam­berg. Pro­jek­te der Sai­son 2021/22 waren u.a. ein Zyklus aller Beet­ho­ven-Sona­ten, Duo-Rezi­tals mit der Gei­ge­rin Vil­de Frang, Kon­zer­te mit der Pia­ni­stin Gül­ru Ensa­ri beim Kla­vier­fe­sti­val Ruhr und mit den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern in Hong­kong sowie eine neue CD mit Wer­ken von Schu­bert und Janáček.

Beim Kon­zert sind fol­gen­de Stücke vorgesehen:

Franz Schu­bert Impromp­tus op. 90

Leoš Janá­cek Auf ver­wach­se­nem Pfa­de (Aus­wahl)

Franz Schu­bert Moments musi­caux (Aus­wahl)

Lud­wig van Beet­ho­ven Sona­te Nr. 17 d‑Moll op.31/2

Sona­te Nr. 31 As-Dur op.110

Kar­ten zum Preis von 30 Euro beim BVD (www​.bvd​-ticket​.de) und an der Abend­kas­se. Ermä­ßig­te Kar­ten zum Preis von 8 € (bis 27 Jah­re) nur an der Abendkasse