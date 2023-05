Zu einem hoch­ka­rä­ti­gen Preis­trä­ger­kon­zert lädt die Gesell­schaft Har­mo­nie am Sonn­tag, 14. Mai 2023 um 17 Uhr in den Spie­gel­saal der Har­mo­nie ein. Zu hören sein wer­den erste Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­gern des dies­jäh­ri­gen 60. Lan­des­wett­be­werbs Jugend musi­ziert, der vom 24.–27. März 2023 in Pas­sau statt­fand. Die jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker, die für die­ses Kon­zert aus ganz Bay­ern anrei­sen, berei­ten sich der­zeit auf das gro­ße bun­des­deut­sche Fina­le, den Bun­des­wett­be­werb vor, der vom 25. Mai bis 02. Juni 2023 in Zwickau durch­ge­führt wird. Nach­dem in die­sem Jahr die Solo­wer­tung Kla­vier aus­ge­schrie­ben war, liegt ein Pro­gramm­schwer­punkt des Kon­zer­tes bei Kla­vier­wer­ken. Des Wei­te­ren wer­den eine Har­fe­ni­stin, ein Block­flö­ten-Quar­tett, ein Duo Kla­vier und Vio­lon­cel­lo, zwei Vio­lin-Duos und ein Fagott-Duo zu hören sein. Auf dem Pro­gramm ste­hen Wer­ke von Bach, Leclair, Fan­ny Hen­sel, Cho­pin, Debus­sy, Luto­slaw­ski u.a. Die Mit­wir­ken­den kom­men aus Ain­ring, Bay­reuth, Forch­heim, Fürth, Lich­ten­fels, Wen­del­stein und Würz­burg. Mit dem Block­flö­ten-Quar­tett Simon Resatsch, Jule Meiß­ner, Ilka Not­ter und Luca Prat­ter, der jun­gen Pia­ni­stin Lea Hugel, dem Vio­lin-Duo Noe­mi und Kla­ra Neme­th sowie dem Fagott-Duo Alex­an­der und Chia­ra Mar­tens sind auch jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus Bam­berg dabei, die damit ein „Heim­spiel“ haben. Ver­an­stal­ter des Kon­zer­tes ist die Gesell­schaft Har­mo­nie Bam­berg e.V. in Zusam­men­ar­beit mit dem Lan­des­aus­schuss Bay­ern Jugend musi­ziert e.V. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.