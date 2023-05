RED­WITZ A.D.RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de eine 82-Jäh­ri­ge aus Red­witz a.d.Rodach Opfer eines sog. „Call­cen­ter­be­trugs“. Den Trick­be­trü­gern gelang es mit ihrer Masche einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Geld­be­trag zu erbeu­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr läu­te­te das Tele­fon der Senio­rin im Orts­teil Unter­lan­gen­stadt. Ein unbe­kann­ter Täter gab sich als ein Pro­fes­sor des Kli­ni­kums in Coburg aus und konn­te so die Ange­ru­fe­ne davon über­zeu­gen, dass ihr Sohn nach einer Coro­na-Infek­ti­on im Koma lie­gen wür­de. Zur Hei­lung müs­se nun ein Medi­ka­ment auf eige­ne Kosten drin­gend aus der Schweiz ein­ge­flo­gen wer­den. Der angeb­li­che Arzt setz­te die Geschä­dig­te der­art unter Druck, dass die­se kur­ze Zeit spä­ter ihr Erspar­tes einem Unbe­kann­ten an ihrem Grund­stück über­gab um ihrem Sohn zu hel­fen. Wie sich spä­ter her­aus­stell­te, ist der Sohn wohlauf.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zir­ka 20 bis 30 Jah­re alt

Etwa 170 Zen­ti­me­ter groß

Dunk­le Kleidung

Schwar­ze Kappe

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, die am Mitt­woch­nach­mit­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Unter­lan­ge­stadt gese­hen haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg zu melden.