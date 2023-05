LKR. FORCH­HEIM. Die­be ver­such­ten in der Nacht auf Frei­tag zwei Autos zu steh­len, die mit Keyl­ess Go-Syste­men aus­ge­stat­tet waren. In bei­den Fäl­len blieb es, dank in Alu­fo­lie ein­ge­wickel­ter Zünd­schlüs­sel, bei dem Versuch.

Im Groß­raum Forch­heim gin­gen Die­be in der Nacht auf Frei­tag gezielt zwei an den Wohn­an­we­sen gepark­te Autos mit Keyl­ess Go-Syste­men an und ver­such­ten die­se zu steh­len. Bei­de Fahr­zeu­ge sind jeweils etwa 40.000 Euro wert. Die unbe­kann­ten Die­be schei­ter­ten, da die Eigen­tü­mer die Funk­schlüs­sel ihrer Fahr­zeu­ge sicher in Alu­fo­lie oder ent­spre­chen­den Boxen ver­wahr­ten. So konn­ten die Die­be die Funk­wel­len mit ihren Signal­ver­stär­kern nicht auf­neh­men und mach­ten sich schließ­lich ohne Beu­te davon.

So schüt­zen sie ihr Fahr­zeug mit Keyl­ess Go-System vor Diebstahl: