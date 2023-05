246 strah­len­de Gesich­ter und eben­so vie­le moti­vier­te jun­ge Fach­kräf­te für die Unter­neh­men in der Regi­on: Bei einer Fei­er in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth die erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der IHK-Aus­bil­dungs­prü­fun­gen aus Stadt und Land­kreis geehrt.

Eine beson­de­re Wür­di­gung erhiel­ten dabei zwölf Prü­fungs­be­ste, die ihre Aus­bil­dung mit der Note 1 abge­schlos­sen haben. Her­bert Grim­mer, IHK-Vize­prä­si­dent und Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Bam­berg, gra­tu­lier­te allen zur bestan­de­nen Aus­bil­dung. In der Regi­on haben ins­ge­samt 126 Aus­zu­bil­den­de in den kauf­män­ni­schen Beru­fen ihre Abschluss­prü­fun­gen erfolg­reich abge­legt, 120 waren es in den gewerb­lich-tech­ni­schen Beru­fen. Grim­mer nann­te das The­ma Aus­bil­dung eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Nicht nur, weil er in sei­nem Unter­neh­men selbst seit 1999 aus­bil­de – son­dern auch, weil die ober­frän­ki­sche Wirt­schaft Fach­kräf­te drin­gend brau­che. „Sie dür­fen stolz dar­auf sein, was Sie erreicht haben“, so Grimmer.

Zu den Gra­tu­lan­ten zähl­ten Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Andre­as Schwarz und Bam­bergs Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, die in einer Gesprächs­run­de auf der Büh­ne Rede und Ant­wort stan­den. Ele­men­tar sei es, so Schwarz, in der Gesell­schaft die Wert­schät­zung gegen­über der beruf­li­chen Bil­dung wie­der­her­zu­stel­len – und damit Aus­bil­dung und Stu­di­um auf Augen­hö­he zu stel­len. Glü­sen­kamp schwor die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten auf lebens­lan­ges Ler­nen ein. Berufs­we­ge ver­lie­fen in die­ser Gene­ra­ti­on nicht mehr line­ar und die Trans­for­ma­ti­on mache es nötig, auch ein­mal neue Wege einzuschlagen.

Einer, der sei­nen Weg und sein Ziel – die olym­pi­schen Spie­le – schon von Kin­des­bei­nen an vor Augen hat­te, ist Max Heyder. Der mehr­fa­che deut­sche Judomei­ster berich­te­te im Talk mit Sport­ma­na­ger Wolf­gang Heyder von sei­nem Wer­de­gang und gab den Absol­ven­ten und Absol­ven­tin­nen Rat­schlä­ge mit auf den Weg, die sowohl im Sport als auch im Berufs­le­ben wei­ter­hel­fen: den Spaß an der Sache bewah­ren, Durch­hal­te­ver­mö­gen zei­gen und sich von Rück­schlä­gen nicht ent­mu­ti­gen las­sen, son­dern die­se als Teil des Weges zu sehen.

Stell­ver­tre­tend für alle Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten hielt Jes­si­ca Kühn­lein eine Rede. Sie hat ihre Aus­bil­dung zur Indu­strie­kauf­frau bei der Flo­ra­ph­arm Pflanz­li­che Natur­pro­duk­te GmbH in Scheß­litz absol­viert und rich­te­te ihren Dank an IHK, Aus­bil­dungs­be­trie­be und Lehr­kräf­te für die viel­fäl­ti­ge Unter­stüt­zung wäh­rend der Aus­bil­dungs­zeit. „Die Aus­bil­dung war eine Inve­sti­ti­on in die Zukunft. Ich möch­te euch ermu­ti­gen, sie als Sprung­brett zu nut­zen – die­ser Abschluss ist nur der Anfang unse­rer beruf­li­chen Rei­se“, stell­te sie fest.

Als Prü­fungs­be­ste wur­den ausgezeichnet:

Nadi­ne Filip (Ofa Bam­berg GmbH, Bam­berg), Phil­ipp Frie­del (Zweck­ver­band Spar­kas­se Bam­berg), Peter Andre­as Hüb­ner (Albéa Deutsch­land GmbH, Scheß­litz), Johan­nes Kaup­pert (REWE Tobi­as Schwarz oHG, Ste­gau­rach), Max Kolb (LGF Logi­stik GmbH, Pom­mers­fel­den), Jes­si­ca Kühn­lein (Flo­ra­ph­arm Pflanz­li­che Natur­pro­duk­te GmbH, Scheß­litz), Anja Lay (DAA Deut­sche Ange­stell­ten Aka­de­mie GmbH, Bam­berg), Ali­na Lenard (Dau­ner Antriebs­tech­nik GmbH, Bisch­berg), Simon Lieb (Albéa Deutsch­land GmbH, Scheß­litz), Ron­ja Präck­lein (Massivmoebel24 GmbH, Sta­del­ho­fen), Anika Täu­ber (Albéa Deutsch­land GmbH, Scheß­litz), Kath­rin Zeich­ner (Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken GmbH & Co. KG, Bamberg)