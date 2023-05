Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung för­dert Jahr für Jahr meh­re­re Hun­dert Pro­jek­te und Maß­nah­men in den Berei­chen Kul­tur und Sozia­les, auch für Vor­ha­ben in unse­rer Regi­on flie­ßen För­der­mit­tel: „Ich freue mich außer­or­dent­lich dar­über, denn mit die­ser Unter­stüt­zung sind Pro­jek­te leich­ter zu rea­li­sie­ren“, sagt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gabi Schmidt (Freie Wäh­ler, Uehlfeld).

Wie jetzt bekannt­ge­ge­ben wor­den ist, wird unter ande­rem die Sanie­rung des Würz­bur­ger Tor­turms in Uffen­heim unter­stützt. Die Kosten für das gesam­te Pro­jekt wer­den mit knapp 990 000 Euro ver­an­schlagt, die Lan­des­stif­tung betei­ligt sich mit 48 000 Euro Zuschuss an der Sanie­rung des Stadt­tors aus dem 14. Jahrhundert.

1350 Euro Zuschuss flie­ßen für den Ein­bau einer Ver­schat­tung zum Schutz des Hoch­al­tars der Spi­tal­kir­che Hl. Geist in Bad Winds­heim. Die aus dem Spät­mit­tel­al­ter stam­men­de Spi­tal­kir­che zum Hei­li­gen Geist in Bad Winds­heim beher­bergt das Muse­um Kir­che in Fran­ken, das erste Kir­chen­mu­se­um im Bereich der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern. Das Muse­um ermög­licht einen Ein­blick in die Geschich­te, Tra­di­tio­nen und For­men des frän­ki­schen Pro­te­stan­tis­mus, aber auch das Mit­ein­an­der der Kon­fes­sio­nen in Fran­ken bis hin zur Gegen­wart wird berücksichtigt.

Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung besteht seit 1972, ent­stan­den ist sie im Zuge der Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Staats­bank mit der Ver­eins­bank. Die Stif­tung ver­folgt gemein­nüt­zi­ge und mild­tä­ti­ge Zwecke auf sozia­lem und kul­tu­rel­lem Gebiet.