Ein bis zu 100 % Gut­schein für Sie

Am Diens­tag, den 16. Mai 2023 von 15.00 bis 17.30 Uhr fin­det eine Tele­fon­ak­ti­on der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg zum The­ma Aus- und Wei­ter­bil­dung im Bereich Kin­der­be­treu­ung in KITAs und Schu­len (Mit­tags­be­treu­ung) statt. Unter der 09561–93700 infor­mie­ren die Beauf­trag­ten für Chan­cen­gleich­heit Bian­ca Heger, Susann Klar und Nina Axmann dar­über hin­aus zu Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten der Arbeits­agen­tur sowie der Job­cen­ter. In eini­gen Fäl­len ist für Arbeit­neh­mer eine För­de­rung von bis zu 100% möglich.

Anru­fen kön­nen alle inter­es­sier­ten Arbeit­neh­mer, Arbeits­lo­sen, Wie­der­ein­stei­ger nach der Eltern­zeit, aber auch über 50 Jäh­ri­ge, denn für eine Wei­ter­bil­dung oder einen neu­en Beruf spielt das Alter kei­ne Rolle.