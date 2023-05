Aus­stel­lung „Mensch und Natur“ und Cross- Lauf

Am kom­men­den Sonn­tag kommt der Baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ster Tor­sten Glau­ber zum Tag des Wan­derns nach Hei­li­gen­stadt. Die Besu­cher erwar­tet ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Nach der Eröff­nung durch Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold um 10:30 Uhr in der Oer­tel­scheu­ne wer­den sich die Hei­li­gen­städ­ter Wan­der­füh­rer vor­stel­len. Bei die­ser Ver­an­stal­tung wird die FSV-Orts­grup­pe über die neue Beschil­de­rung und das Lea­der Pro­jekt Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz infor­mie­ren und die Beschil­de­rungs­ak­ti­on im Gebiet des Mark­tes Hei­li­gen­stadt offi­zi­ell abschlie­ßen. Fahr­rad­la­den Dre­sel wird mit einer Aus­stel­lung im Oer­tels­hof über „Die pas­sen­de Wan­der­be­klei­dung“ prä­sent sein. Der Natur­park Frän­ki­sche Schweiz- Fran­ken­ju­ra ist mit einer Aus­stel­lung „Mensch und Natur“ in der Oer­tel­scheu­ne. Die Aus­stel­lung wird um 11:00 Uhr durch den Natur­park-Ran­ger Flo­ri­an Essel eröff­net. Um 12:00 Uhr fin­det ein Cross-Lauf statt. Mit einer geführ­ten Wan­de­rung um 13:00 Uhr zum Schloss Grei­fen­stein wird das Pro­gramm abge­run­det. Neben dem Umwelt­mi­ni­ster Glau­ber wird auch Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Zeul­ner kommen.

Pro­gramm

10:30 Uhr Eröff­nung Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold Vor­stel­lung der Hei­li­gen­städ­ter Wanderführer Qula­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz- Abschluss Heiligenstadt Aus­stel­lung „Die pas­sen­de Wanderbekleidung“

11:00 Uhr Aus­stel­lungs­er­öff­nung „Mensch und Natur“

12:00 Uhr Cross-Lauf

13:00 Uhr Geführ­te Wan­de­rung zum Schloss Greifenstein