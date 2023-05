Am Don­ners­tag, 11.05.2023, um 19:30 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Vor­stel­lung der Gemein­de App „Hei­mat Info“ Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom Don­ners­tag, den 06.04.2023 Bau­an­trag; Sanie­rung des bestehen­den Wohn­hau­ses mit Erneue­rung des Daches und Bal­kon­an­bau auf der Fl​.Nr. 592 der Gemar­kung Kirch­ahorn in Zauppenberg Bau­an­trag; Neu­bau eines Mobil­funk­ma­sten auf der Fl​.Nr. 1071 der Gemar­kung Kirchahorn Antrag auf Vor­be­scheid; Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses mit angren­zen­der Dop­pel­ga­ra­ge auf der Fl​.Nr. 458 der Gemar­kung Körzendorf Neu­bau bzw. Sanie­rung der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße Rei­zen­dorf – Vor­der­ge­reuth; Bera­tung und Beschluss­fas­sung zum wei­te­ren Vorgehen Antrag der CWU Ahorn­tal auf Über­prü­fung aller frei­wil­li­gen Lei­stun­gen der Gemein­de Ahorn­tal an Ver­ei­ne, Ver­bän­de und Personen Antrag der CWU Ahorn­tal auf Auf­lö­sung der Stun­dun­gen für den Erschlie­ßungs­bei­trag von unbe­bau­ten Grundstücken Antrag der CWU Ahorn­tal auf Nach­er­he­bung aus­ge­bau­ter Dach­ge­schos­se oder Anbau­ten zum Zwecke der Nach­for­de­rung von Herstellungsbeiträgen Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Zustän­dig­kei­ten für die Sanie­rung des Anlie­ger­we­ges nach Hütten Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.