Klo­ster Schwar­zen­berg, Schein­feld – Die Jun­ge Uni­on Mit­tel­fran­ken traf sich zum 18. Mal zur Klau­sur­ta­gung auf Klo­ster Schwar­zen­berg. Über 50 Mit­glie­der tausch­ten sich mit nam­haf­ten Gästen aus der Wirt­schaft über wich­ti­ge The­men aus.

Ein High­light war das Gespräch mit dem Ent­wick­lungs­chef der Fir­ma Schaeff­ler, Prof. Dr. Tim Hosen­feldt, über die Trans­for­ma­ti­on der Indu­strie weg vom Ver­bren­nungs­mo­tor hin zu Elek­tro- und Was­ser­stoff­an­trie­ben. Der Exper­te erläu­ter­te vor der JU den aktu­el­len Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess und die Not­wen­dig­keit neu­er Pro­duk­te für die deut­sche Indu­strie. JU- Bezirks­vor­sit­zen­der Kon­rad Kör­ner macht für die JU klar: „Wir haben tol­le Unter­neh­men vor Ort, aber der Rest der Welt schläft nicht: Wir müs­sen ver­hin­dern, dass Zukunfts­in­ve­sti­tio­nen der Indu­strie nur noch in Chi­na und den USA statt­fin­den. Dafür braucht es bes­se­re Rah­men­be­din­gun­gen für die Wirt­schaft, ins­be­son­de­re eine durch­dach­te Ener­gie­po­li­tik mit gün­sti­ge­ren Energiepreisen!“

Auch das The­ma Aus- und Fort­bil­dung stand im Fokus der Tagung. Der IHK-Prä­si­dent Dr. Armin Zitz­mann dis­ku­tier­te mit den Mit­glie­dern über die Bedeu­tung von beruf­li­cher Bil­dung und die Ankün­di­gung der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, die Mei­ster­aus­bil­dung kosten­los zu machen.

Die JU begrüßt die­se Ent­schei­dung aus­drück­lich, es sei ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung einer gleich­wer­ti­gen Aner­ken­nung von beruf­li­cher und aka­de­mi­scher Bil­dung.“ In der Dis­kus­si­on mit dem IHK-Prä­si­den­ten wur­de auch deut­lich, dass die Grund­schul­bil­dung von gro­ßer Bedeu­tung ist. Der Wirt­schafts­ver­tre­ter beton­te, dass Deutsch­land sich in Zei­ten eines Arbeits­kräf­te­man­gels nicht lei­sten kön­ne, wenn eine hohe Anzahl von Kin­dern die Schu­le ohne Schul­ab­schluss und ohne aus­rei­chen­de Deutsch­kennt­nis­se ver­las­sen. Die JU setzt sich des­halb für eine bes­se­re För­de­rung der Grund­schul­bil­dung ein, die höhe­re Bezah­lung von Grund­schul­leh­rern sei ein erster Schritt dazu.

Neben dem Aus­tausch mit Gästen aus der Wirt­schaft wid­me­ten sich die Mit­glie­der auch schwie­ri­gen The­men, wie dem von der Bun­des­re­gie­rung geplan­ten Selbst­be­stim­mungs­ge­setz und der Digi­ta­li­sie­rung. Ins­be­son­de­re im Work­shop zum Selbst­be­stim­mungs­ge­setz wur­de lan­ge und viel­sei­tig dis­ku­tiert. Sophia Schen­kel – Kreis­vor­sit­zen­de Erlan­gen und Spit­zen­kan­di­da­tin der JU zur Land­tags­wahl – stell­te hier­zu zusam­men­fas­send fest: „Die geplan­te Bana­li­sie­rung des gesam­ten Geschlechts­än­de­rungs­pro­zes­ses bei zutiefst iden­ti­täts­stif­ten­den Fra­gen und der gro­ßen Aus­wir­kun­gen auf die gesam­te Gesell­schaft, emp­fin­den wir als zu kurz gedacht. Ins­be­son­de­re das Öff­nen von Frau­en-Schutz­räu­men durch die simp­le Erklä­rung zur Frau, kann eine Gesell­schaft unmög­lich vor der Dusch­ka­bi­ne regeln.

Aber auch der geplan­te Umgang mit Min­der­jäh­ri­gen wider­spricht unse­rem Ver­ständ­nis von Kin­der- und Jugend­schutz und setzt Eltern nicht nur unter Gene­ral­ver­dacht, son­dern stellt die Fami­lie als sta­bi­li­sie­ren­den Fak­tor ganz­heit­lich infra­ge. Die Ampel ver­un­si­chert mit ihrem Selbst­be­stim­mungs­ge­setz mehr, als es effek­ti­ve Neue­run­gen bringt.“