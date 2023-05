Horst Taub­ald offi­zi­ell in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det – André Stein über­nimmt das Amt des Stationsleiters



Nach mehr als 42 Jah­ren bei der Baye­ri­schen Poli­zei ver­ab­schie­de­te am Diens­tag, 9. Mai, der ober­frän­ki­sche Poli­zei­prä­si­dent den bis­he­ri­gen Lei­ter der Poli­zei­sta­ti­on Rehau, Erster Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Horst Taub­ald, offi­zi­ell in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand. Die Amts­ge­schäf­te über­nimmt der 50-jäh­ri­ge Poli­zei­haupt­kom­mis­sar André Stein.

Im Rah­men der for­mel­len Amts­über­ga­be in den Räum­lich­kei­ten des „Alten Rat­hau­ses“ Rehau wür­dig­te Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes den schei­den­den Dienst­stel­len­lei­ter und dank­te ihm für die mehr als 42 gelei­ste­ten Dienst­jah­re. Anschlie­ßend leg­te er die Füh­rungs­ver­ant­wor­tung offi­zi­ell in die Hän­de sei­nes Nachfolgers.

Der 62-jäh­ri­ge Erste Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Horst Taub­ald begann sei­ne Aus­bil­dung im dama­li­gen mitt­le­ren Dienst und schloss die­se drei Jah­re spä­ter erfolg­reich ab. Den Beginn sei­ner Dienst­zeit ver­brach­te der gebür­ti­ge Ober­fran­ke anschlie­ßend in Nürn­berg, bevor er 1989 das Stu­di­um für den geho­be­nen Dienst in Für­sten­feld­bruck begann. Nach des­sen Abschluss ver­blieb Taub­ald noch eini­ge Jah­re in Mit­tel­fran­ken, bevor er 1998 nach Ober­fran­ken ver­setzt wur­de. Hier sam­mel­te er bei den Dienst­stel­len in Münch­berg, Hof und Nai­la viel Ein­satz­er­fah­rung, bevor er im Jahr 2020 die Lei­tung der Poli­zei­sta­ti­on Rehau übernahm.

Horst Taub­ald trat bereits zum 1. März in den Ruhe­stand. Zum 1. Mai über­nahm Poli­zei­haupt­kom­mis­sar André Stein die Geschicke der Dienststelle.

Stein been­de­te zunächst eine Aus­bil­dung als Indu­strie­me­cha­ni­ker, bevor er 1993 sein Stu­di­um an der Fach­hoch­schu­le der Poli­zei in Sulz­bach-Rosen­berg begann. Nach­dem er die­ses mit Erfolg absol­viert hat­te, über­nahm er ver­schie­de­ne Füh­rungs­auf­ga­ben als Dienst­grup­pen­lei­ter im Bereich der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof. Mit dem heu­ti­gen Tag über­nimmt er offi­zi­ell die Poli­zei­sta­ti­on Rehau und stellt sich neu­en Herausforderungen.

Neben Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes bedank­ten sich auch Frank Stumpf (stellv. Land­rat Hof), Rehaus 1. Bür­ger­mei­ster Micha­el Abra­ham und Lei­ten­der Poli­zei­di­rek­tor Gün­ter Greim (Lei­ter der über­ge­ord­ne­ten Poli­zei­in­spek­ti­on Hof) bei dem schei­den­den Sta­ti­ons­lei­ter für sei­ne her­vor­ra­gen­de Arbeit und wünsch­ten sei­nem Nach­fol­ger alles Gute für sei­ne neue Posi­ti­on und die zukünf­ti­gen Auf­ga­ben als Chef der Rehau­er Polizei.