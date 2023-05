Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto­fah­rer fährt unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss ohne Führerschein

COBURG. Bei der Kon­trol­le eines 36-jäh­ri­gen Cobur­gers in der Nacht zum Mitt­woch stell­ten die Beam­ten fest, dass die­ser unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss fuhr und kei­nen Füh­rer­schein hatte.

Cobur­ger Poli­zi­sten unter­zo­gen den Mann am Diens­tag um 23:45 Uhr in der Goe­the­stra­ße mit sei­nem Auto einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le, da die Rück­leuch­ten des Fahr­zeugs nicht funk­tio­nier­ten. Da der Mann eine Alko­hol­fah­ne hat­te, führ­ten die Beam­ten einen Alko­test durch. Die­ser ergab einen Wert von 0,32 Pro­mil­le. Wäh­rend der Kon­trol­le stell­te sich zudem her­aus, dass der Mann unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln sein Fahr­zeug führ­te. Ein Dro­gen­schnell­test reagier­te posi­tiv. Die Beam­ten ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an. Bei der Fra­ge nach der Fahr­erlaub­nis hän­dig­te der Mann ledig­lich ein Schrei­ben mit kyril­li­schen Bucht­sta­ben aus. Im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war er jedoch nicht. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt. Gegen den 36-Jäh­ri­gen wird nun wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis sowie Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

20-Jäh­ri­ger flüch­tet mit Motor­rad vor Verkehrskontrolle

COBURG. Ein 20-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg flüch­te­te in der Nacht zum Mitt­woch mit sei­nem Kraft­rad vor einer Poli­zei­strei­fe, die die­sen in der Rodach­er Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen wollte.

Die Beam­ten woll­ten den Mann um 22 Uhr unmit­tel­bar vor der Poli­zei­dienst­stel­le einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le mit sei­nem Motor­rad unter­zie­hen. Der Motor­rad­fah­rer beschleu­nig­te und flüch­te­te mit sei­nem Zwei­rad über die Rodach­er Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung. Auch eine bereits halb­sei­tig geschlos­se­ne Schran­ke und das Dau­er­rot­licht des Bahn­über­gangs hiel­ten den Mann nicht auf. Die­ser über­fuhr die Glei­se und flüch­te­te mit sei­nem Zwei­rad in die Stra­ße „Am Schieß­stand“. Am Ende der Sack­gas­se fuhr der Mann mit sei­nem Motor­rad über einen Geh-und Rad­weg wei­ter in Rich­tung Max-Böh­me-Ring. Dort fuhr der Flüch­ti­ge eine Böschung hin­un­ter und ent­le­dig­te sich dort sei­nes Zwei­ra­des. Der Mann flüch­te­te dar­auf­hin zu Fuß.

Die Beam­ten stell­ten das zurück­ge­las­se­ne Motor­rad sicher. Im Zuge der Fahn­dung konn­ten die Beam­ten einen 20-Jäh­ri­gen aus Weit­rams­dorf ermit­teln, der nach der­zei­ti­gen Ermitt­lungs­stand der Fah­rer des flüch­ti­gen Motor­rads war. Im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist der Mann nicht. Gegen den Flüch­ti­gen wird nun wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, einem ver­bo­te­nen Kraft­fahr­zeug­ren­nen, Gefähr­dung des Bahn­ver­kehrs, Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs sowie Kenn­zei­chen­miss­brauchs ermittelt.

37-Jäh­ri­ge ver­ur­sacht Not­brem­sung von Regionalzug

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Trotz eines her­an­na­hen­den Zuges stell­te sich am Diens­tag­abend eine 37-jäh­ri­ge Cobur­ge­rin auf der Bahn­strecke zwi­schen Coburg und Neu­stadt bei Dörf­les-Esbach auf die Glei­se und zwang so den Lok­füh­rer zu einer Notbremsung.

Dank der schnel­len Reak­ti­on des Lok­füh­rers kam der Zug noch recht­zei­tig vor der Frau zum Ste­hen. Im mit 64 Per­so­nen besetz­ten Regio­nal­ex­press ver­letz­te sich ein Fahr­gast durch das Brems­ma­nö­ver leicht. Die Blocka­de­ak­ti­on der Frau sorg­te zudem für einen vor­über­ge­hen­de Gleissperrung.

War­um sich die Frau trotz des her­an­na­hen­den Zuges auf die Schie­ne stell­te ist nicht bekannt. Die Frau stand weder unter Alko­hol- noch Dro­gen­ein­fluss, noch war sie in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on. Eine sui­zi­da­le Absicht war eben­falls nicht erkenn­bar. Gegen die 37-Jäh­ri­ge ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei nun wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Bahn­ver­kehr sowie Kör­per­ver­let­zung und Nötigung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Bar­geld unterschlagen

Kro­nach: Eine Frau aus Kro­nach erstat­te­te Straf­an­zei­ge wegen Unter­schla­gung ihres Bar­gel­des. Die Geschä­dig­te hat­te am Diens­tag­nach­mit­tag zwi­schen 12:00 und 13:00 Uhr ihren Geld­beu­tel im Bereich der Rose­nau ver­lo­ren. Eini­ge Zeit spä­ter wur­de der Geld­beu­tel in einem Müll­ei­mer gefun­den und der Kro­na­che­rin zuge­lei­tet. Wie sich her­aus­stell­te, war der Inhalt der Geld­bör­se nahe­zu voll­stän­dig vor­han­den. Es fehl­ten ledig­lich die ca. 180,- Euro Bar­geld, die sich ein bis dato unbe­kann­ter Fin­der unrecht­mä­ßig ange­eig­net hat. Die Poli­zei Kro­nach hat die Ermitt­lun­gen wegen Unter­schla­gung aufgenommen.

Fahr­rad geklaut

Kro­nach: Am Diens­tag­abend gegen 20:30 Uhr wur­de im Keh­läcker ein Moun­tain­bike der Mark McKen­zie, Far­be: schwarz, im Wert von rund 100,- Euro ent­wen­det. Das Fahr­rad stand im Bereich des Geträn­ke­mark­tes und war unver­sperrt. Die Fahr­rad­ei­gen­tü­me­rin konn­te beob­ach­ten, wie ein jun­ger Mann auf das Fahr­rad stieg und in Rich­tung Schul­zen­trum davon­fuhr. Die Geschä­dig­te beschreibt den Täter wie folgt: ca. 25 Jah­re alt, schlan­ke Figur, beklei­det mit schwar­zem Ober­teil und einer schwar­zen Hose. Eine wei­ter­ge­hen­de Beschrei­bung konn­te die Geschä­dig­te nicht abge­ben. Hin­wei­se zum Tat­ver­däch­ti­gen nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Auto­an­hän­ger entwendet

Kro­nach: Am Diens­tag zwi­schen 12:30 und 16:30 Uhr wur­de im Bereich Neu­müh­le ein Auto­an­hän­ger ent­wen­det. Es han­delt sich um einen ein­ach­si­gen Pkw-Anhän­ger der Mar­ke Böck­mann, Kenn­zei­chen LIF-DD 25, im Wert von rund 700,- Euro. Der Anhän­ger, auf dem sich noch ein Säge­bock befand, war an einen Pkw angehängt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Serie von Wild­un­fäl­len, Krad­fah­rer bricht sich Hand

Kulm­bach – Im Dienst­be­reich der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach ereig­ne­ten sich am Diens­tag­abend in der Zeit von 20.30 h bis 22.30 h ins­ge­samt drei Wild­un­fäl­le jeweils mit einem Reh mit einem Gesamt­sach­scha­den in Höhe von ca. 6.000,– EUR. Bei Hain­bühl erfass­te ein 17jähriger Krad­fah­rer ein Reh und kam zu Sturz. Hier­bei brach er sich die rech­te Hand.