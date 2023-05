Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de die Poli­zei zu ins­ge­samt fünf Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg geru­fen. Es wur­den aus­schließ­lich Män­ner beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln, Ziga­ret­ten und Alko­hol im Gesamt­wert von knapp 80 Euro vom auf­merk­sa­men Per­so­nal ertappt.

Front­schei­be an Rol­ler beschädigt

BAM­BERG. Im Bereich Hem­mer­lein­stra­ße / Kuni­gun­den­damm wur­de zwi­schen Mon­tag, 19.00 Uhr und Diens­tag, 09.00 Uhr, die Front­schei­be eines dort abge­stell­ten Rol­lers der Mar­ke Hon­da beschä­digt. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 350 Euro entstanden.

Die PI Bam­berg-Stadt nimmt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 06.30 Uhr, ereig­ne­te sich in der Lud­wig­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, weil ein Ford-Fah­rer sei­nen Pkw plötz­lich nach links zog und gegen einen Seat-Fah­rer stieß, der dort nach links in die Zoll­ner­stra­ße abbie­gen woll­te. An bei­den Fahr­zeu­gen ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 8000 Euro ent­stan­den. Der 32-jäh­ri­ge Seat-Fah­rer wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt und sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahr­be­reit, wes­halb es abge­schleppt wer­den musste.

BAM­BERG. In der Mem­mels­dor­fer Stra­ße woll­te am Diens­tag­abend, gegen 18.15 Uhr, eine Opel-Fah­re­rin ihr Fahr­zeug wen­den und miss­ach­te­te beim Wie­der­ein­fah­ren in den flie­ßen­den Ver­kehr das Stopp-Schild, wes­halb sie gegen eine Jagu­ar-Fah­re­rin stieß. An bei­den Autos ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 20.000 Euro ent­stan­den. Ver­letzt wur­de niemand.

Auto­fah­rer will sich betrun­ken Fahr­zeug­kon­trol­le entziehen

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz nach 22.30 Uhr, fiel am Münch­ner Ring ein Audi-Fah­rer auf, der dort in auf­fäl­li­ger Fahr­wei­se unter­wegs war. Als der Mann einer Fahr­zeug­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den soll­te, flüch­te­te die­ser zunächst in Rich­tung Ste­gau­rach, konn­te aber von den Poli­zi­sten zum Anhal­ten bewegt wer­den. Aus dem Fahr­zeug­inne­ren weh­te den Beam­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Weil der 33-jäh­ri­ge Auto­fah­rer zudem noch Aus­fall­erschei­nun­gen hat­te und einen Alko­hol­test ver­wei­ger­te, muss­te er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Danach ver­hielt er sich gegen­über den Beam­ten äußerst unko­ope­ra­tiv und aggres­siv, wes­halb er in Sicher­heits­ge­wahr­sam genom­men wer­den musste.

Poli­zei stoppt betrun­ke­nen Autofahrer

BAM­BERG. Ein 34-jäh­ri­ger VW-Fah­rer wur­de am Diens­tag­abend, kurz vor 23.00 Uhr, am Münch­ner Ring einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei einem frei­wil­lig durch­ge­führ­ten Alko­hol­test brach­te es der Mann auf 1,06 Pro­mil­le, wes­halb er mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten und einem Fahr­ver­bot rech­nen muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Diebstähle/​Sachbeschädigungen

MEM­MELS­DORF. Ein 26-Jäh­ri­ger ent­nahm am Diens­tag­abend Lebens­mit­tel im Wert von mehr als vier Euro, ver­zehr­te die­se und ver­ließ den Super­markt ohne zu bezah­len. Nach dem Ver­las­sen des Mark­tes in der Josef-Fösel-Stra­ße, stößt der Mann gegen einen auf dem Park­platz abge­stell­ten Rol­ler und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den von ca. 100 Euro. Den Mann erwar­ten Anzei­gen wegen Dieb­stahls und Sachbeschädigung.

ROSS­DORF A. FORST. Ein unbe­kann­ter Täter hebel­te in der Zeit zwi­schen Mon­tag und Diens­tag an der Neben­ein­gangs­tü­re eines Wohn­an­we­sens im Stein­weg. In das Anwe­sen ist der Unbe­kann­te offen­sicht­lich nicht gekom­men. An der Tür ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro. Wer konn­te Beob­ach­tun­gen machen? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUR­GE­BRACH. Am Diens­tag­abend befuh­ren drei Pkw-Fah­rer die B22 in öst­li­che Rich­tung. Als eine Mini-Fah­re­rin nach links in eine Ein­fahrt abbie­gen woll­te muss­te die­se auf­grund von Gegen­ver­kehr auf der Fahr­bahn hal­ten. Ein dahin­ter befind­li­cher Ford-Fah­rer hielt eben­falls an. Eine Audi-Fah­re­rin konn­te nicht mehr rechts­zei­tig brem­sen und fuhr auf den Ford auf. Das Auto roll­te durch den Auf­prall schließ­lich auf den Mini. Die Fah­re­rin des Audis wur­de leicht ver­letzt und kam mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

OBER­LEI­TER­BACH. Ein Opel-Fah­rer befuhr am Diens­tag­abend die Ein­sied­ler-Ivo-Stra­ße in Rich­tung Unter­lei­ter­bach. Der 47-Jäh­ri­ge stieß dort zunächst gegen eine Bau­stel­len­ab­si­che­rung und ramm­te eine dort ste­hen­de Mul­de, sodass die­se auf den Geh­weg ver­scho­ben wur­de. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,60 Pro­mil­le, was eine Blut­ent­nah­me zur Fol­ge hat­te. Am Pkw ent­stand ein Scha­den von etwa 20.000 Euro. Die­ser wur­de durch einen Abschlepp­dienst auf deren Betriebs­hof verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fahr­rad­strei­fe zieht meh­re­re Ver­kehrs­teil­neh­mer aus dem Verkehr

BAY­REUTH. Zwei unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de Ver­kehrs­teil­neh­mer zog am Diens­tag eine Fahr­rad­strei­fe der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth aus dem Ver­kehr. Außer­dem muss­te ein alko­ho­li­sier­ter Fahr­rad­fah­rer sei­nen Draht­esel ste­hen lassen.

Gegen 16.30 Uhr geriet zunächst ein Fahr­rad­fah­rer in der Hin­den­burg­stra­ße ins Visier der Fahr­rad­be­am­ten. Der 38-jäh­ri­ge Rad­ler war deut­lich alko­ho­li­siert. Ein Test ergab einen Wert von über einem Pro­mil­le, jedoch deut­lich unter dem Grenz­wert von 1,6 Pro­mil­le. Der Mann muss­te zur Gefah­ren­mi­ni­mie­rung sein Fahr­rad abstellen.

Gegen 18 Uhr kon­trol­lier­ten die Beam­ten ein Mann mit sei­nem E‑Scooter. Der 37-Jäh­ri­ge zeig­te deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum. Ein durch­ge­führ­ter Schnell­test bestä­tig­te den ersten Ver­dacht der Poli­zi­sten, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den musste.

Kurz nach 21 Uhr fiel der Fahr­rad­strei­fe ein E‑Scooter mit einem abge­lau­fe­nem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen auf. Bei der Kon­trol­le gab der 36-Jäh­ri­ge unum­wun­den zu, dass er sich bis­lang kei­ne neue Ver­si­che­rungs­pla­ket­te geholt hat­te. Zudem gab er an, vor kur­zem Dro­gen kon­su­miert zu haben. Ein durch­ge­führ­ter Test bestä­tig­te die Aus­sa­ge, so dass eben­falls eine Blut­ent­nah­me not­wen­dig war.

Die bei­den Män­ner müs­sen sich nun auch wegen einer Dro­gen­fahrt ver­ant­wor­ten. Neben einem emp­find­li­chen Buß­geld wird zudem ein Fahr­ver­bot ver­hängt. In die­sem Zusam­men­hang weist die Poli­zei dar­auf hin, dass E‑Scooter als Kraft­fahr­zeu­ge klas­si­fi­ziert sind und somit die gesetz­li­chen Gren­zen zum Alko­hol- und Dro­gen­kon­sum greifen.

Trenn­schlei­fer von Bau­stel­le entwendet

BAY­REUTH. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten am Diens­tag­mit­tag einen Trenn­schlei­fer von einer Baustelle.

Gestern gegen die Mit­tags­zeit ent­wen­de­ten bis­lang Unbe­kann­te einen Trenn­schlei­fer von einer Bau­stel­le in der War­men­steina­cher Stra­ße. Der Ent­wen­dungs­scha­den des Geräts der Mar­ke Stihl, wel­ches offen­lie­gend in der Wie­se unweit einer Bus­hal­te­stel­le lag, beläuft sich auf ca. 1000 €.

Die Poli­zei bit­tet Zeu­gen des Dieb­stahls, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Vor­fahrts­ver­stoß unter Alkoholeinfluss

BAY­REUTH. In der Bind­la­cher Stra­ße Ecke Wei­her­stra­ße nahm ein alko­ho­li­sier­ter Pkw-Fah­rer einer Pkw-Fah­re­rin am Diens­tag­abend die Vor­fahrt und es kam zum Zusam­men­stoß. Die Fah­re­rin wur­de leicht verletzt.

Am gest­ri­gen Diens­tag­abend gegen 22:00 Uhr befuhr ein 54-jäh­ri­ger Fah­rer eines Opel aus dem Land­kreis Kulm­bach die Bind­la­cher Stra­ße. An der Kreu­zung zur Wei­her­stra­ße über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Hyun­dai mit Hofer Zulas­sung und es kam zum Zusam­men­stoß. Hier­bei wur­de die aus dem nörd­li­chen Land­kreis Bay­reuth stam­men­de 52-jäh­ri­ge Fah­re­rin leicht ver­letzt, es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 10.000 €.

Die auf­neh­men­de Strei­fe der Poli­zei Bay­reuth-Stadt stell­te bei dem Unfall­ver­ur­sa­cher Alko­hol­ge­ruch fest. Ein Test erbrach­te ein Ergeb­nis von 1,7 Promille.

Der Füh­rer­schein des Opel-Fah­rers wur­de sicher­ge­stellt, er muss sich nun u.a. wegen Fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung und Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Schmier­fin­ken am Werk

Hollfeld/​Unbe­kann­te Täter zogen eine Spur der Ver­wü­stung in der Nacht von gestern auf heu­te durch den Orts­kern von Holl­feld. Der oder die Täter besprüh­ten im Bereich der Bahn­hof­stra­ße, Eier­gas­se, Spi­tal­platz, Bam­ber­ger Stra­ße bis zum Obe­ren Tor und zum Stein­weg mehr als 30 Objek­te mit Far­be. Es ent­stand ein Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bereich. Vor Ort erfolg­te eine Tat­be­stands­auf­nah­me und Spu­ren­si­che­rung durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land. Die wei­te­re Sach­be­ar­bei­tung wird durch die Ermitt­lungs­grup­pe geführt. Wer Hin­wei­se zu der Tat geben kann, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Wei­ßen­ohe. Ein 14-jäh­ri­ger Jun­ge fuhr am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Fahr­rad von der Bahn­hof­stra­ße kom­mend in Rich­tung Wei­ßen­ohe und wol­le dabei die B2 über­que­ren. Hier­bei über­sah er einen 20-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer, der auf der Vor­fahrts­stra­ße von Igens­dorf in Rich­tung Grä­fen­berg fuhr. Mit­ten auf der Kreu­zung kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den. Obwohl der 20-Jäh­ri­ge noch eine Voll­brem­sung hin­leg­te, konn­te er nicht ver­hin­dern, dass der Schü­ler mit samt sei­nem Fahr­rad über die Motor­hau­be sei­nes Pkw‚s rutsch­te und rück­wärts auf die Wind­schutz­schei­be prall­te. Der 14-Jäh­ri­ge zog sich glück­li­cher­wei­se nur leich­te­re Ver­let­zun­gen zu, wur­de aber zur Abklä­rung ins Kli­ni­kum nach Erlan­gen ver­bracht. Der Scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf über 6000 Euro.

Grä­fen­berg. Eine 81-jäh­ri­ge Frau befuhr am Diens­tag­nach­mit­tag mit ihrem VW die Kreis­stra­ße von Sol­len­berg kom­mend und woll­te nach links auf die B2 ein­bie­gen. Hier­bei über­sah sie eine vor­fahrts­be­rech­tig­te 43-jäh­ri­ge Toyo­ta-Fah­re­rin, die gera­de­aus auf der B2 in Rich­tung Gräfenberg/​Igensdorf fuhr. Der Toyo­ta blieb nach der Kol­li­si­on auf dem Dach lie­gen. Die 43-Jäh­ri­ge konn­te sich glück­li­cher­wei­se eigen­stän­dig aus dem Fahr­zeug befrei­en. Leicht ver­letzt wur­de sie ins Kran­ken­haus nach Lauf ver­bracht. Die Feu­er­wehr aus Grä­fen­berg unter­stütz­te die Ret­tungs­kräf­te bei der Absi­che­rung und Abbin­den von Betriebs­flüs­sig­kei­ten. Der Scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 10000 Euro.

Kirch­eh­ren­bach. Am Diens­tag­nach­mit­tag fuhr ein 54-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem neu­en Cube Fahr­rad durch Kirch­eh­ren­bach. Als er an der Ampel anhal­ten muss­te, kam er nicht recht­zei­tig aus sei­nen Klick­peda­len und stürz­te mit dem Rad zu Boden. Hier­bei zog er sich ver­mut­lich einen Bruch des Ober­schen­kels zu und muss­te mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus nach Forch­heim ver­bracht werden.

Son­sti­ges

Wolfs­berg. Am Diens­tag­abend klet­ter­te ein 62-jäh­ri­ger Mann am Zeh­ner­steig die Rou­te „Pol­ly-Tour“. Zwi­schen dem zwei­ten und drit­ten Bohr­ha­ken stürz­te der Klet­te­rer und kam ca. 1,5m unter­halb auf einem Band auf. Hier­bei zog er sich eine Frak­tur des rech­ten Unter­schen­kels zu und muss­te durch die Berg­wacht gebor­gen wer­den. Anschlie­ßend wur­de er ins Wald­kran­ken­haus nach Erlan­gen verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Kun­reuth. Am Diens­tag­mor­gen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Staat­stra­ße 2236 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei Fahr­zeu­gen. Hier­bei geriet eine 21-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin aus Unacht­sam­keit auf die Gegen­fahr­bahn und stieß fron­tal mit einem 44-Jäh­ri­gen zusam­men. Die jun­ge BMW-Fah­re­rin wur­de hier­bei leicht ver­letzt, der 44-Jäh­ri­ge blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 25.000,- Euro.

Klein­sen­del­bach. Am Diens­tag­mor­gen gegen 09:00 Uhr ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall auf der Staats­stra­ße 2240. Hier kam eine 58-jäh­ri­ger Hyun­dai-Fah­re­rin aus Unacht­sam­keit bei gera­der Strecke nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen Baum. Die 58-Jäh­ri­ge wur­de bei dem Auf­prall in ihrem Fahr­zeug ein­ge­klemmt, nach­dem sie aus ihrem Fahr­zeug befreit wer­den konn­te, wur­de sie mit dem Ret­tungs­wa­gen in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 6.500,- Euro.

Hau­sen. Am Diens­tag­abend gegen 20:45 Uhr befuhr ein 65-jäh­ri­ger Moped-Fah­rer die B470 von Wim­mel­bach in Rich­tung Burk. Im Kreis­ver­kehr nach der Abfahrt nach Hau­sen fuhr der 65-Jäh­ri­ge gera­de­aus und stürz­te den dor­ti­gen Abhang hin­un­ter. Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­te, rie­fen die Poli­zei und hal­fen dem 65-Jäh­ri­gen. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe konn­te Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den, ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,44 Pro­mil­le. Das Klein­kraft­rad wur­de vor Ort der dazu geru­fe­nen Lebens­ge­fähr­tin aus­ge­hän­digt. Der 65-Jäh­ri­ge wur­de zur Blut­ent­nah­me in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus verbracht.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 17:00 Uhr stell­te ein 64-Jäh­ri­ger sei­nen Renault/​290 in weiß, in der Adal­bert-Stif­ter-Stra­ße, gegen­über der Bus­hal­te­stel­le ab. Als er am näch­sten Tag gegen 10:40 Uhr zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass die lin­ke hin­te­re Fahr­zeug­sei­te meh­re­re fri­sche Krat­zer und Del­len auf­wies. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Audi ange­fah­ren – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS

Etwa 1.500 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz einer Ver­kehrs­un­fall­flucht, die sich am Diens­tag, zwi­schen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, auf dem Park­platz in der Zweig­stra­ße ereig­net hat. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer streif­te den Pkw an der vor­de­ren Stoß­stan­ge und ent­fern­te sich, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu küm­mern. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Stra­ßen­la­ter­ne beschädigt

LICH­TEN­FELS-TRIEB. In der Zeit von Mon­tag, 16.00 Uhr bis Diens­tag, 05.30 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eine Stra­ßen­la­ter­ne in der Abts­wie­sen­stra­ße. Die Later­ne knick­te um und stieß dabei gegen das Dach einer dane­ben befind­li­chen Fir­ma. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den liegt bei etwa 1.500 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.