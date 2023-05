Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ein etwas unge­wöhn­li­cher Auffahrunfall

In der Mozart­stra­ße ereig­ne­te sich am Diens­tag­nach­mit­tag ein etwas unge­wöhn­li­cher Auf­fahr­un­fall, bei dem eine Rad­fah­re­rin von ihrem Fahr­rad stürz­te und sich dabei verletzte.

Die Dame fuhr auf ihrem Fahr­rad die Mozart­stra­ße stadt­aus­wärts. Kurz nach der Kreu­zung zur Sie­bold­stra­ße fuhr ein 43-jäh­ri­ge Frau mit ihrem E‑Scooter von hin­ten auf das Rad auf. Der E‑Scooter tou­chier­te den Hin­ter­rei­fen vom Fahrrad.

Auf­grund der Kol­li­si­on stürz­te die Fahr­rad­fah­re­rin auf die Fahr­bahn und zog sich dabei schwe­re­re Ver­let­zun­gen zu.

Der Ret­tungs­dienst brach­te die ver­letz­te Rad­fah­re­rin in eine Kli­nik. Die 43- jäh­ri­ge E‑Scooterfahrerin blieb unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am Gym­na­si­um im Burg­stal­ler Weg wur­de, durch einen unbe­kann­ten Täter am 09.05.23 zwi­schen 07:50 Uhr und 15:30 Uhr, ein ver­sperr­tes Fahr­rad aus dem Fahr­rad­ab­stell­platz ent­wen­det. Es han­delt sich um ein City­bike der Mar­ke Pega­sus in der Far­be Gelb. Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Diens­tag, den 09.05.23 zwi­schen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr kam es in der Eichen­dorf­stra­ße 12 A (Park­platz am alten Fried­hof) zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Durch einen unbe­kann­ten Täter wur­de der Pkw Golf Sports­van rot ange­fah­ren. Hier­durch wur­de die hin­te­re Türe und der hin­te­re Kot­flü­gel der Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Hin­wei­se zu der Unfall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.