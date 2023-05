Am 07. Mai 2023 wähl­ten die Mit­glie­der im Wahl­kreis Ober­fran­ken Mario Schul­ze auf Listen­platz 1 des Wahl­kreis­vor­schlags der AfD für den Bezirks­tag. Der Kreis­rat aus Bay­reuth und stell­ver­tre­ten­de Bezirks­vor­sit­zen­de sag­te hier­zu: „Ich dan­ke den Mit­glie­dern für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en. Jetzt ist es an der Zeit, enga­giert in den Wahl­kampf zu gehen und ein star­kes Ergeb­nis für die AfD zu errei­chen. Ober­fran­ken braucht uns mehr denn je: Die Visi­on der AfD von einem schlan­ken Staat, der die Bür­ger ent­la­stet statt zu bevor­mun­den und der Wohl­stand erhält und för­dert ist genau­so auch rele­vant für die Arbeit im Bezirks­tag. Gemein­sam mit mei­nen Kol­le­gen möch­te ich den Bür­gern zei­gen, dass die AfD auch auf kom­mu­na­ler Ebe­ne ein Teil der Lösung ist.“