Kin­der durch­lau­fen das Schul­sy­stem Schritt für Schritt und bewe­gen sich dabei in einer immer mehr digi­ta­li­sier­ten Welt. Dabei ist es wich­tig, die Kin­der und Jugend­li­chen schon in der Schu­le mit den tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten, der Arbeit mit bestimm­ten Platt­for­men und Tools sowie dem Nut­zen für ihren indi­vi­du­el­len Lern­fort­schritt ver­traut zu machen. All die­se Punk­te waren The­men bei der Auf­takt­ver­an­stal­tung zur digi­ta­len Fort­bil­dungs­of­fen­si­ve in den Schu­len der Bil­dungs­re­gi­on Coburg.

Lehr­kräf­te aller Schul­ar­ten müs­sen den schnell vor­an­schrei­ten­den Ände­run­gen begeg­nen und die Kin­der im ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten Umgang schu­len. Doch die Kin­der und Jugend­li­chen soll­ten nicht nur auf die „digi­ta­li­sier­te Welt“ vor­be­rei­tet wer­den. Die „Digi­ta­li­sie­rung“ ermög­licht es Lehr­kräf­ten, indi­vi­du­el­ler auf die Lern­fort­schrit­te der Kin­der ein­zu­ge­hen. Dies haben bereits vie­le Schu­len und Lehr­kräf­te aus dem Cobur­ger erkannt. Nun heißt es: Die­ses Wis­sen tei­len und verbreiten.

Unter der Initia­ti­ve von Kreis­rä­tin und Gym­na­si­al­leh­re­rin Kath­rin Hei­ke star­te­ten die Bil­dungs­bü­ros von Stadt und Land­kreis Coburg eine „digi­ta­le Fort­bil­dungs­of­fen­si­ve“ für Lehr­kräf­te aller Schul­ar­ten der Regi­on. „Wir haben ein enor­mes Exper­ten­wis­sen und sehr gute Refe­ren­ten unter den Lehr­kräf­ten. Dies kann für alle nutz­bar gemacht wer­den und stärkt zusätz­lich den Aus­tausch zwi­schen den Schul­ar­ten. Wir dür­fen nicht nur in ein­zel­nen Spar­ten den­ken. So wie die Kin­der in ihrer schu­li­schen Lauf­bahn alle Instan­zen durch­schrei­ten, soll­ten wir auch zusam­men von­ein­an­der ler­nen.“, erläu­ter­te Kath­rin Heike.

Mit die­ser Idee star­te­te am 19. April 2023 die „digi­ta­le Fort­bil­dungs­of­fen­si­ve“. 20 Lehr­kräf­te aus fast allen Schul­ar­ten bil­de­ten sich zum The­ma „Digi­tal gestütz­te Koope­ra­ti­on und Kol­la­bo­ra­ti­on im Unter­richt“ wei­ter. Den Start der Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten aus den eige­nen Rei­hen mach­te Anni­ka Zeu­ner vom Cobur­ger Gym­na­si­um Casi­mi­ria­num. Das Casi­mi­ria­num war gleich­zei­tig auch Gast­ge­ber und ver­kö­stig­te nicht nur die Teil­neh­men­den, son­dern stell­te auch alle tech­ni­schen Hilfs­mit­tel zur Ver­fü­gung. „So geht mit­ein­an­der!“ freu­ten sich die Bil­dungs­bü­ros der Stadt und des Land­krei­ses Coburg über die gute Zusam­men­ar­beit nach dem Beschluss der Teil­neh­mer, in einem rol­lie­ren­den System die­se regio­na­le Fort­bil­dungs­maß­nah­me fortzuführen.

Ideen für The­men und Refe­ren­ten aus den eige­nen Rei­hen wur­den gleich gefun­den. Das Inter­es­se am gemein­sa­men Aus­tausch war groß und die Ver­an­stal­tung mit ihren Inhal­ten durch­weg gelobt, was vor allem auch an den Inhal­ten der Refe­ren­tin Anni­ka Zeu­ner lag. Die­se ver­stand es, das The­ma für alle Schul­ar­ten greif­bar zu machen und die Lehr­kräf­te zusam­men zu bringen.

Auch die Schul­amts­di­rek­to­rin­nen, Dr. Kari­na Kräuß­lein-Leib und Ulri­ke Zet­tel­mei­er, unter­stüt­zen von Beginn an die­ses For­mat. Sie beton­ten, dass der regio­na­le Aus­tausch unter­ein­an­der nicht nur der ein­ma­li­gen Ver­tei­lung von Wis­sen die­ne, son­dern auch ein ste­ti­ges Mit­ein­an­der und gegen­sei­ti­ge Hil­fe­stel­lung bei offe­nen Fra­gen ermög­li­che. „Wenn das wei­ter­hin schul­art­über­grei­fend funk­tio­niert, wer­den die Kin­der auch beim Über­tritt an die wei­ter­füh­ren­den Schu­len noch bes­ser vor­be­rei­tet sein“, sag­te Dr. Kari­na Kräuß­lein-Leib. Ihre Kol­le­gin Ulri­ke Zet­tel­mei­er ergänz­te: „So kön­nen unse­re Kin­der bereits in der Grund­schu­le durch digi­tal gestütz­tes Unter­rich­ten indi­vi­du­el­ler geför­dert werden.“

Nach einem der­art posi­ti­ven Feed­back pla­nen die Bil­dungs­bü­ros bereits den näch­sten Fort­bil­dungs­ter­min, um auch wei­ter­hin eine der füh­ren­den Bil­dungs­re­gio­nen zu sein.