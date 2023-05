Der Kli­ma­wan­del ist ein aktu­el­les The­ma – kaum einer spricht nicht davon, wie sich das Kli­ma in den letz­ten Jah­ren und Jahr­zehn­ten geän­dert hat. Beson­ders für Kin­der ist es oft schwie­rig, die Flut an täg­li­chen Mel­dun­gen über stei­gen­de Tem­pe­ra­tu­ren, schmel­zen­den­de Glet­scher, Über­schwem­mun­gen und viel zu trocke­ne Wäl­der rich­tig ein­ord­nen und ver­ste­hen zu können.

Damit auch Schü­le­rin­nen und Schü­ler für das The­ma sen­si­bi­li­siert wer­den hat sich der Ver­ein Ener­gie­vi­si­on Fran­ken­wald e.V. zur Auf­ga­be gemacht, Kli­ma- und Umwelt­schutz an Schu­len zu brin­gen und dort Kin­der und Jugend­li­che mit dem nöti­gen Hin­ter­grund­wis­sen aus­zu­stat­ten. Dadurch ergibt sich die Mög­lich­keit, dass das Inter­es­se für den Umwelt­schutz schon bei Kin­dern geweckt wird und die­se auch ein bes­se­res Ver­ständ­nis dafür ent­wickeln, was Kli­ma­wan­del über­haupt bedeu­tet und was jeder Ein­zel­ne dage­gen tun kann.

Das Umwelt­bil­dungs­pro­jekt „Kli­ma­Ma­cher 2.0 – Kli­ma­neu­tral durch regio­nal“ der EVF e.V. wird unter­stützt von den loka­len LEA­DER-Akti­ons­grup­pen Lich­ten­fels, Hof, Wun­sie­del, Kro­nach, und Coburg und geför­dert aus Mit­teln der Euro­päi­schen Union.

Am ver­gan­ge­nen Frei­tag besuch­te die Pro­jekt­lei­te­rin Ker­stin Petri die Klas­se 2b mit der Klas­sen­leh­re­rin Frau Hen­ning der Grund­schu­le am Markt in Lich­ten­fels. Nach­dem die Kin­der all­ge­mein über den Kli­ma­wan­del infor­miert wur­den, durf­ten sie selbst auch Lebens­mit­tel testen und ver­glei­chen: Schmeckt eine Bio-Bana­ne bes­ser als eine her­kömm­li­che? Wann wächst Spar­gel bei uns in Deutschland?

Aus wel­chem Land wird aktu­ell die Papri­ka zu uns gelie­fert? Schmecken regio­na­le Pro­duk­te bes­ser? Und woher kom­men die Erd­bee­ren im Win­ter? Den Kin­dern wur­de schnell klar, wor­auf sie beim Ein­kau­fen ach­ten soll­ten, damit der Kli­ma­wan­del begrenzt wer­den kann. Zum Abschluss durf­te natür­lich ein gemein­sa­mes Bild nicht feh­len, da die Schü­le­rin­nen und Schü­ler noch Besuch von Frau Andrea Musi­ol beka­men, wel­che sich dafür enga­gier­te, das Schul­pro­jekt „Kli­ma­Ma­cher 2.0“ in Lich­ten­fels und dem dazu­ge­hö­ren­den Land­kreis mög­lich zu machen. Die Kin­der freu­ten sich über ihr neu erwor­be­nes Wis­sen und mach­ten sich dar­über Gedan­ken, was sie selbst gegen den Kli­ma­wan­del tun könnten.

Für Schu­len besteht noch bis Dezem­ber 2024 die Mög­lich­keit, einen Ein­satz des Kli­ma­ma­cher-Teams an ihrer Schu­le unter der info@​energie-​frankenwald.​de oder der 0151 42501836 zu buchen.