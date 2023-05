Impro-Thea­ter? Was ist das denn?

Am 12. Mai wird die­se Fra­ge im Fel­sen­bad Pot­ten­stein beim „Impro-Thea­ter mit OTTi – Nürn­berg“ beant­wor­tet. Das Impro-Thea­ter ist sze­ni­sches Thea­ter, spon­tan gespielt, und die Gäste dür­fen ihre Ideen bei­tra­gen. Aus dem Stand spie­len die Schau­spie­ler von OTTi die Gei­stes­blit­ze des Publi­kums zu humo­ri­gen, manch­mal gro­tes­ken, aber immer extrem unter­halt­sa­men Sze­nen. Sze­nen, die so noch nie gespielt wur­den und auch nie wie­der in die­ser Form auf die Büh­ne kom­men. Wer­den Sie Gast eines ein­ma­li­gen Abends.

Ver­an­stal­tungs­ort ist das Fel­sen­bad Pot­ten­stein, Peg­nit­zer Stra­ße 35, 91278 Pot­ten­stein. Bei schlech­tem Wet­ter wird die Ver­an­stal­tung in die Teu­fels­höh­le ver­legt. Ein­lass ist ab 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. Die Kar­ten erhal­ten Sie auf Spen­den­ba­sis an der Abend­kas­se. Ver­ges­sen Sie Ihren Klapp­stuhl nicht!