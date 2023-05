Leben mit Demenz in Stadt und Land

Auf­takt der Akti­ons­ta­ge am 10. Mai in der For­tu­na-Kul­tur­fa­brik Höchstadt

Der Umgang mit Demenz ver­un­si­chert nach wie vor Betrof­fe­ne wie Ange­hö­ri­ge. In die­sem Jahr fin­det die Ver­an­stal­tung „Leben mit Demenz in Stadt und Land 2023“ erst­mals an drei ver­schie­de­nen Tagen und Orten statt. Den Anfang macht „Leben mit Demenz in Stadt und Land“ in der For­tu­na-Kul­tur­fa­brik in Höch­stadt (Bahn­hof­stra­ße 9) am Mitt­woch, 10. Mai 2023 ab 14 Uhr, in Zusam­men­ar­beit mit dem Senio­ren­bei­rat Höch­stadt. Inter­es­sier­te kön­nen einem 45-Minü­ti­gen Vor­trag über die Dia­gno­se Demenz und anschlie­ßend einem über die Rol­le der Ernäh­rung lau­schen und sich austauschen.

Das Pro­gramm für alle Aktionstage

Der gemein­sa­me Vor­trag um 14:45 Uhr von Psy­cho­ge­ron­to­lo­gin Prof. Dr. Sabi­ne Engel und Ergo­the­ra­peu­tin und Sozio­lo­gin Vero­ni­ka Stein über „Dia­gno­se Demenz – was uns jetzt gemein­sam hilft“ lässt Ange­hö­ri­ge und Men­schen mit Demenz zu Wort kom­men und zeigt Wege aus der Bela­stung zu mehr Lebens­qua­li­tät auf. Diplom-Öko­tropho­lo­gin Ute Ehrck vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Fürth-Uffen­heim gibt um 16 Uhr in ihrem Vor­trag „Essen und Trin­ken bei Demenz – aus­ge­wo­gen beglei­ten!“ all­tags­taug­li­che Tipps zur Mahlzeitgestaltung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Termine

Der zwei­te Info­tag fin­det am Frei­tag, 7. Juli 2023, im Rat­haus Eschen­au (Rat­haus­platz 1) in Zusam­men­ar­beit mit der Koor­di­na­ti­on für Senio­ren­an­ge­le­gen­hei­ten des Mark­tes Ecken­tal statt.

Der drit­te Ter­min ist in Zusam­men­ar­beit mit dem Senio­ren-Nach­bar­schafts­bü­ro der Mal­te­ser am Don­ners­tag, 26. Okto­ber 2023, in der Gemein­de St. Sebald in Erlan­gen (Eger­land­stra­ße 22) geplant.

Für Men­schen mit Demenz gibt es für die Dau­er aller drei Ver­an­stal­tun­gen ein Betreu­ungs­an­ge­bot. Wer eine gebär­den­dol­met­schen­de Fach­kraft benö­tigt, mel­det sich bit­te jeweils bis späte­stens drei Wochen vor der Ver­an­stal­tung beim Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt unter 09131 803‑1334 oder für den Ter­min im Okto­ber bei der Stadt Erlan­gen unter 09131 86–2329. Der Ein­tritt ist frei.

Details zum Pro­gramm gibt es unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​a​n​g​e​b​o​t​e​-​f​u​e​r​-​s​e​n​i​o​r​e​n​/​a​n​g​e​b​o​t​e​-​f​u​e​r​-​a​k​t​i​v​e​-​s​e​n​i​o​r​en/ sowie ger­ne auch bei Bet­ti­na Reck­ten­wald, Ansprech­part­ne­rin Senio­ren­po­li­ti­sches Gesamt­kon­zept, unter der Tele­fon­num­mer 09131/803‑1334.

Demenz erle­ben und verstehen

Im Rah­men der Baye­ri­schen Demenzwo­che bie­tet zudem die Aus­stel­lung „Demenz­par­cours“ im Bür­ger­saal der Stadt­bi­blio­thek Erlan­gen (Markt­platz 1) von 14. bis 19. Sep­tem­ber 2023 die Mög­lich­keit, anhand von sie­ben Sta­tio­nen am Leben der demenz­kran­ken Per­son „Erna Mül­ler“ teil­zu­neh­men. Die Sta­tio­nen las­sen Erna Mül­lers Unbe­ha­gen und Ver­wir­rung erle­ben, um ein bes­se­res Ver­ständ­nis für die Erkran­kung zu entwickeln.

Leben mit Demenz in Stadt und Land

Die Arbeits­ge­mein­schaft „Leben mit Demenz in Stadt und Land“: AWO Erlan­gen-Höch­stadt – Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge ERH, Dia­ko­nie Bodel­schwingh-Haus, Netz­werk Edu­Ka­ti­on Demenz, Gesund­heits­re­gi­onplus Erlan­gen-Höch­stadt, Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt, Pfle­ge­stütz­punkt Erlan­gen, Senio­ren­amt und Senio­ren­bei­rat der Stadt Erlan­gen, VdK Erlan­gen, Ver­ein Drey­ce­dern e. V. – Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge und Men­schen mit Demenz Erlangen.