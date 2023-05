Der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg e. V. hat sein neu­es Pro­gramm für das Som­mer­halb­jahr vor­ge­stellt. Die Vor­sit­zen­de des rund 850 Mit­glie­der umfas­sen­den Ver­eins, Dr. Mari­na Schein­ost, mach­te dabei deut­lich: „Das Spek­trum der Ver­eins­ver­an­stal­tun­gen im Som­mer­halb­jahr ist viel­fäl­tig und spricht Men­schen unter­schied­lich­ster Inter­es­sen an. Es reicht von einer Besich­ti­gung der Stadt­be­fe­sti­gung der Bam­ber­ger Innen­stadt über eine Exkur­si­on in das Schloss Erken­reuth des ehe­ma­li­gen „Por­zel­lan­kö­nigs von Selb“ und zugleich sozi­al enga­gier­ten Phil­ip Rosen­thal, eine Bahn-Rad-Tour ent­lang der Rodach bis zum Besuch der Aus­stel­lung „Frau­en, Taten, Wer­ke“ zu histo­ri­schen Frau­en inter­pre­tiert von Künst­le­rin­nen im Diö­ze­san­mu­se­um Bamberg.

Zu den Ter­mi­nen gehören:

Mitt­woch, 17. Mai 2023 um 17.00 Uhr – Führung durch die Aus­stel­lung „Pest und Cho­le­ra“ in der Bam­ber­ger Staats­bi­blio­thek mit dem Neu­zeit­hi­sto­ri­ker und Kura­tor der Aus­stel­lung Prof. Dr. Marc Häber­lein – Treff­punkt an der Staats­bi­blio­thek am Domplatz.

Am Don­ners­tag, 15. Juni 2023, 16.00 Uhr füh­ren Dr. Mari­na Schein­ort und Klaus Ten­schert durch die aktu­el­le Aus­stel­lung des Histo­ri­schen Ver­eins im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg, Dom­platz 7, Bamberg.

Am Don­ners­tag, 22. Juni 2023, 17.00 Uhr bie­tet der Stadt­ar­chäo­lo­ge Dr. Ste­fan Pfaf­fen­ber­ger eine Suche nach Spu­ren der Stadt­be­fe­sti­gung der Bam­ber­ger Insel­stadt an. Treff­punkt: Am Kranen.

Am Sams­tag, 24. Juni 2023, kön­nen Inter­es­sen mit Dr. des. Johan­nes Has­lau­er vom Staats­ar­chiv Bam­berg auf Exkur­si­on nach Schloss Erkers­reuth und zum Por­zel­la­ni­kon Selb auf­bre­chen. Erkers­reuth eröff­net einen Blick in die Welt des Por­zel­lan­kö­nigs Phil­ip Rosen­thal. Abge­run­det wird die Fahrt durch leben­di­ge Ein­blicke in die histo­ri­sche Por­zel­lan­pro­duk­ti­on im Por­zel­la­ni­kon, Euro­pas größtem Muse­um für Por­zel­lan. Abfahrt: 24.06. um 7.45 Uhr am Park­platz Würz­bur­ger Straße/​Babenbergerring; 7.50 Uhr P+R‑Platz Hein­richs­damm; 7:55 Uhr Schönleinsplatz, 8.00 Uhr Lud­wig­stra­ße vor dem ehe­ma­li­gen Posthochhaus.

Anmel­dung bis 6. Juni über die Web­sei­te des Histo­ri­schen Ver­eins oder tele­fo­nisch bei Josef Batz (Tele­fon: 0951 57486).

Am 27. Juli 2023 Rad­tour ent­lang der Rodach zu den Schlössern der Frei­her­ren von Red­witz in Red­witz und Küps mit Dr. Johan­nes Stau­den­mai­er vom Staats­ar­chiv Bam­berg und Thi­lo Hanft vom CHW Red­witz. Damit knüpft der Histo­ri­sche Ver­ein an sei­ne Vor­trags­rei­he zum Bam­ber­ger Fürstbischof Weig­and von Red­witz im Win­ter­halb­jahr an. Elf Schlösser ste­hen auf einer gut befahr­ba­ren Strecke von ca. 25 km auf dem Pro­gramm. Treff­punkt: 8.00 Uhr am Bahn­hofs­vor­platz Bam­berg, Rück­kehr nach Bam­berg gegen 19.30 Uhr. Anmel­dung über die Web­sei­te des Histo­ri­schen Ver­eins Bam­berg oder tele­fo­nisch bei Josef Batz (Tele­fon: 0951 57486).

Am 19. Sep­tem­ber 2023 ab 17.00 Uhr bie­tet die Lei­te­rin des Diö­ze­sen­mu­se­ums Bam­berg Caro­la Marie Schmidt durch die Aus­stel­lung „Frauen.Taten.Werke“. Zwölf histo­ri­schen Frau­en von zwölf Künst­le­rin­nen ist die­se Aus­stel­lung gewid­met. Ort: Diözesanmuseum Bam­berg, Dom­platz 5, Bamberg.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sie­he: https://​www​.hv​-bam​berg​.de/​s​i​t​e​/​V​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​V​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​.​h​tml