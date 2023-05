Frei­staat erwirbt über 100.000 Qua­drat­me­ter Teil­flä­che des Siemens-Campus

Der Frei­staat hat rund 105.000 Qua­drat­me­ter des Sie­mens-Cam­pus in Erlan­gen erwor­ben. Auf der Flä­che sol­len in den näch­sten Jah­ren Tei­le der Tech­ni­schen Fakul­tät der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg ange­sie­delt wer­den. „Durch den Erwerb des Grund­stücks kön­nen wir für die Uni­ver­si­tät die not­wen­di­gen moder­nen Flä­chen schaf­fen, die die­se for­schungs­star­ke und stark wach­sen­de Uni in den näch­sten Jahr­zehn­ten benö­tigt“, freut sich Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bernreiter.

Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Mar­kus Blu­me betont: „Jahr­hun­dert­chan­ce für die FAU: Wir setz­ten voll auf High­tech und bau­en die extrem for­schungs­star­ke Tech­ni­sche Fakul­tät an einem welt­weit bedeut­sa­men Inno­va­ti­ons­cam­pus in Erlan­gen aus. Dabei erge­ben sich ein­zig­ar­ti­ge Koope­ra­ti­ons­mög­lich­kei­ten etwa mit Max-Planck‑, Fraun­ho­fer- und Helm­holtz-Insti­tu­ten und glo­bal ope­rie­ren­den Wirt­schafts­un­ter­neh­men. Die Ein­bet­tung in die­ses Umfeld sichert der Fakul­tät eine inter­na­tio­na­le Spit­zen­stel­lung und ist star­kes Signal beim Auf­bruch der größ­ten nord­baye­ri­schen Uni­ver­si­tät zu neu­en Exzellenz-Ufern.“

Auf den Ankaufs­flä­chen kann gut ein Drit­tel des Gesamt­be­darfs der Tech­ni­schen Fakul­tät an Nutz­flä­che abge­deckt wer­den. Geplant sind die Nach­nut­zung von Tei­len der Bestands­ge­bäu­de für Büro­flä­chen sowie per­spek­ti­visch der Umbau bestehen­der Gebäu­de sowie die Errich­tung neu­er For­schungs­ge­bäu­de für die FAU-For­schungs­be­rei­che Elek­tro­tech­nik, Werk­stoff­wis­sen­schaf­ten und Infor­ma­tik, dar­un­ter auch die Unter­brin­gung der HTA-Pro­fes­su­ren der Tech­ni­schen Fakultät.

„Mit der Ansied­lung der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät wird der Sie­mens Cam­pus Erlan­gen noch attrak­ti­ver und leben­di­ger und ist ein wei­te­rer Schritt zur Stär­kung der gesam­ten Metro­pol­re­gi­on. Wir freu­en uns, der Uni­ver­si­tät ein moder­nes Umfeld mit her­vor­ra­gen­den Bedin­gun­gen für Ler­nen, Leh­ren und For­schen zu bie­ten,“ sagt Ralf P. Tho­mas, Finanz­vor­stand und Mit­glied des Vor­stands der Sie­mens AG sowie Sie­mens-Spre­cher für die Metro­pol­re­gi­on Nürnberg.

Prof. Dr. Joa­chim Horn­eg­ger, Prä­si­dent der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg: „Der FAU High­tech Cam­pus wird Rea­li­tät: Mit dem Ankauf der Flä­chen auf dem Sie­mens Cam­pus kön­nen wir den Master­plan für die nach­hal­ti­ge Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer Tech­ni­schen Fakul­tät nun in die Tat umset­zen und noch mehr Raum schaf­fen für star­ke Inge­nieurs­for­schung. Unse­re Stu­die­ren­den und For­schen­den kön­nen so unter den besten Bedin­gun­gen arbei­ten, ler­nen und Inno­va­ti­on schaffen.“

Es sind nun alle not­wen­di­gen Gre­mi­en­be­schlüs­se erfolgt. Beson­de­re Vor­zü­ge hat die Flä­che nicht allein wegen ihrer Grö­ße, son­dern auch weil sie unmit­tel­bar an das bereits bestehen­de Süd­ge­län­de der Uni anschließt.