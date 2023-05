Über 100 000 Euro an För­der­gel­dern für Jugend­pro­jek­te sind im Land­kreis bereits verteilt

Mit der ersten Sit­zung des Zukunfts­aus­schus­ses ist das Kin­der- und Jugend­be­tei­li­gungs­pro­jekt „Das Zukunfts­pa­ket für Bewe­gung, Kul­tur und Gesund­heit“ in die näch­ste Pha­se gestar­tet. Statt­ge­fun­den hat die­se Sit­zung Ende ver­gan­ge­ner Woche im Jugend­treff Vor­werk in Selb. Im Vor­feld der Sit­zung hat­ten ver­schie­den­ste Grup­pen in den ver­gan­ge­nen Wochen Ideen für den Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge ent­wickelt und eingebracht.

Am Zukunfts­aus­schuss selbst haben pro Idee je zwei Per­so­nen teil­neh­men kön­nen, die über alle ein­ge­brach­ten Ideen gemein­sam dis­ku­tiert und ent­schie­den haben. Wei­te­re stän­di­ge Mit­glie­der im Aus­schuss sind zwei Ver­tre­te­rin­nen der Jugend­so­zi­al­ar­beit an Schu­len und aus dem Pro­jekt CURA. Die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Kreis­ju­gend­am­tes fun­gier­te in der Gesamt­ko­or­di­na­ti­on des Förderprojekts.

Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag kamen nun 16 Ent­schei­dungs­trä­ge­rin­nen und Ent­schei­dungs­trä­ger zusam­men, um über die Ideen zu dis­ku­tie­ren und zu ent­schei­den. Dar­über hin­aus waren wei­te­re Unter­stüt­zen­de der jewei­li­gen Ideen ein­ge­la­den und konn­ten bei der Sit­zung als Publi­kum dabei sein. In einer zwei­stün­di­gen Sit­zung wur­de über zehn Ideen ent­schie­den. Dar­un­ter waren die För­de­run­gen für die Jugend­feu­er­wehr Gra­fen­reuth mit der Lan­gen Nacht der Feu­er­wehr, die Wie­der­be­le­bung des Bolz­plat­zes in Nie­der­lamitz, das „Drums alive!“-Projekt, ein Kin­der- und Jugend­pro­jekt aus Reicholds­grün, das Tages­fe­sti­val „Church in the Ruins“ vom CVJM Wei­ßen­stadt, die Gar­ten­ge­stal­tung der Heb­an­zer Bien­chen, die Errich­tung einer selbst­ge­stal­te­ten Hüt­te des Jugend­treffs Vor­werk, ein Film­pro­jekt der Jugend­ver­tre­tung Wun­sie­del, ein DJ-Work­shop in Selb und ein Hula-Hoop-Kurs in Wei­ßen­stadt. Ins­ge­samt hat der Zukunfts­aus­schuss über 100 000 Euro ent­schie­den, die nun in die Ideen und Pro­jek­te der jun­gen Men­schen im Fich­tel­ge­bir­ge fließen.

Alle bewil­lig­ten Ideen wer­den auch zeit­nah auf der Inter­net­sei­te des Land­krei­ses https://​frei​raum​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​m​i​t​m​a​c​h​e​n​/​d​a​s​-​z​u​k​u​n​f​t​s​p​a​k​et/ ver­öf­fent­licht. Hier fin­den sich auch wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu dem För­der­pro­jekt „Das Zukunfts­pa­ket für Bewe­gung, Kul­tur und Gesund­heit“ im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Bei wei­te­ren Fra­gen kann sich außer­dem an die Kom­mu­na­le Jugend­pfle­ge­rin Sven­ja Faß­bin­der gewen­det werden.

Das Zukunfts­pa­ket für Bewe­gung, Kul­tur und Gesund­heit ist ein Pro­gramm des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend (BMFS­FJ). Es wird umge­setzt von der Gesell­schaft für sozia­le Unter­neh­mens­be­ra­tung (gsub) und der Stif­tung SPI. Der Pro­gramm­teil „Kin­der- und Jugend­be­tei­li­gung im Zukunfts­pa­ket“ wird ver­ant­wor­tet von der Deut­schen Kin­der- und Jugend-stif­tung (DKJS).