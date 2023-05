Platt­form für Wei­ter­bil­dung und Austausch

Am 3. Mai 2023 fand im Land­rats­amt Bay­reuth das erste Netz­werktref­fen für Pra­xis­an­lei­te­rin­nen und Pra­xis­an­lei­ter statt. Die Ver­an­stal­tung bot den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern fach­li­che Wei­ter­bil­dung und eine Platt­form für den Aus­tausch unter­ein­an­der. Ver­an­stal­ter waren die Pra­xis­ko­or­di­na­to­rin der Arbeits­ge­mein­schaft Bay­reu­ther Pfle­ge­schu­len, Frau Chri­sti­ne See­ber, in Koope­ra­ti­on mit der Geschäfts­stel­len­lei­tung der Gesund­heits­re­gi­onplus Stadt und Land­kreis Bayreuth.

Die Ver­an­stal­tung, die erst­mals in die­sem Rah­men aus­ge­rich­tet wur­de, fand mit rund hun­dert Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern aus ganz Ober­fran­ken außer­or­dent­li­che Reso­nanz. Neben einem wei­ter­bil­den­den Fach­vor­trag zum The­ma „Pra­xis­an­lei­ten­de in der prak­ti­schen Prü­fung“ von Micha­el Witt­mann, dem Geschäfts­füh­rer der Ver­ei­ni­gung der Pfle­gen­den in Bay­ern, bot das Tref­fen umfang­rei­che Mög­lich­kei­ten des Aus­tauschs und Netz­wer­kens. Geplant ist, zukünf­tig wei­te­re Pra­xis­an­lei­ter­tref­fen durch­zu­füh­ren, mit dem Ziel, eine hoch­wer­ti­ge und zeit­ge­mä­ße Aus­bil­dung unter dem Schirm der Gene­ra­li­stik anbie­ten zu kön­nen und damit die Pfle­ge nicht nur regio­nal, son­dern auch über­re­gio­nal zu stärken.

Pra­xis­an­lei­te­rin­nen und Pra­xis­an­lei­ter wei­sen eine abge­schlos­se­ne Berufs­aus­bil­dung in der Pfle­ge und mehr­jäh­ri­ge Berufs­er­fah­rung vor und haben sich durch eine zusätz­li­che Wei­ter­bil­dung mit anschlie­ßen­der Prü­fung für die­se Auf­ga­be qua­li­fi­ziert. Sie lei­ten in erster Linie Aus­zu­bil­den­de der gene­ra­li­sti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung im prak­ti­schen Set­ting an. Zu ihren Auf­ga­ben­fel­dern gehö­ren u.a. die Pla­nung und Gestal­tung von Anlei­tungs­se­quen­zen, Steue­rung von Lern­pro­zes­sen, die Ver­mitt­lung der nöti­gen Pfle­ge­pra­xis an die ange­hen­den Pfle­ge­fach­kräf­te und vie­les mehr. Somit sind sie ein wich­ti­ger Bestand­teil und Garant der Pfle­ge­aus­bil­dung, sie sind Ansprech­part­ne­rin­nen und Ansprech­part­ner für die Aus­zu­bil­den­den in allen Belan­gen. Des­halb ist es wich­tig, Pra­xis­an­lei­te­rin­nen und ‑anlei­ter bei ihrer Auf­ga­ben­er­fül­lung zu unter­stüt­zen. „Ange­sichts der aktu­el­len Ent­wick­lun­gen in der Pfle­ge gewinnt eine gut auf­ge­stell­te Pfle­ge­aus­bil­dung immer mehr an Bedeu­tung. Daher gilt es, mit Ver­an­sta­tun­gen wie die­ser dafür die besten Vor­aus­set­zun­gen zu schaf­fen,“ so Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Das näch­ste Tref­fen ist bereits für Herbst die­sen Jah­res geplant, Infor­ma­tio­nen dazu wer­den recht­zei­tig veröffentlicht.