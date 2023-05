Land­rat zu Besuch bei Ken­na­me­tal in Ebermannstadt

Land­rat Dr. Her­mann Ulm besuch­te zusam­men mit sei­nen Mit­ar­bei­tern der Wirt­schafts­för­de­rung die Fir­ma Ken­na­me­tal Pro­duk­ti­ons GmbH & Co. KG im Werk Ebermannstadt

Werks­lei­ter Robert Thei­mer prä­sen­tier­te die wesent­li­chen Daten und Fak­ten des Unter­neh­mens sowie die aktu­el­le und wei­te­re Ent­wick­lung am Stand­ort Eber­mann­stadt. Über 400 Mit­ar­bei­ter pro­du­zie­ren hier vor allem Spe­zi­al­werk­zeu­ge für den Maschi­nen­bau. Wei­ter­rei­chen­de The­men wie z.B. der Fach­kräf­te­man­gel wur­den ange­spro­chen. Erfreu­lich ist, dass Ken­na­me­tal in Eber­mann­stadt neun von zehn Aus­bil­dungs­plät­zen für das begin­nen­de Aus­bil­dungs­jahr besetz­ten kann.

Sehr span­nend war der anschlie­ßen­de Betriebs­rund­gang durch die Werks­hal­len und die Erläu­te­run­gen zur aktu­el­len Pro­duk­ti­on und zu den zukünf­ti­gen Inve­sti­ti­ons­pla­nun­gen in Maschi­nen. „Ich freue mich über die wei­te­re Unter­neh­mens­ent­wick­lung am Stand­ort Eber­mann­stadt“, zeigt sich Land­rat Dr. Ulm sehr beein­druckt. Gemein­sam mit sei­nen Mit­ar­bei­tern der Wirt­schafts­för­de­rung wird der Land­kreis sehr ger­ne mit der Fir­ma Ken­na­me­tal in Kon­takt blei­ben und das Unter­neh­men am Stand­ort unterstützen.