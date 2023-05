DEUT­SCHE FERN­SEH­LOT­TE­RIE för­dert in Arzberg

Bei der heu­ti­gen offi­zi­el­len För­der­mit­tel­über­ga­be der DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE konn­te sich der gemein­nüt­zi­ge AWO Orts­ver­ein Arz­berg e.V. über 22.000 Euro freu­en. Dem Trä­ger wird durch die ein­ma­li­ge Zuwen­dung ermög­licht, die Hei­zungs­an­la­ge im Objekt zu erneu­ern. Für Deutsch­lands tra­di­ti­ons­reich­ste Sozi­al­lot­te­rie ist die Unter­stüt­zung der Tafeln eine Herzensangelegenheit.

„Nur dank unse­rer Mit­spie­le­rin­nen und Mit­spie­ler und des damit ver­bun­de­nen Ver­trau­ens in unse­re Sozi­al­lot­te­rie kön­nen wir hier in Arz­berg hel­fen. Mit die­ser För­de­rung möch­ten wir den Zusam­men­halt in unse­rer Gesell­schaft stär­ken. Die regio­na­le Arbeit der Tafel Arz­berg ist eine feste Säu­le für jene Men­schen, die nicht auf der Son­nen­sei­te des Lebens ste­hen. Ich bin über­wäl­tigt vom selbst­lo­sen Enga­ge­ment der zahl­rei­chen ehren­amt­li­chen Hel­fer hier vor Ort“, so Marc Neb­lung, Reprä­sen­tant der DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE bei der sym­bo­li­schen Über­ga­be des För­der­schecks in Arz­berg. Für die Son­der­för­de­run­gen müs­sen die Tafeln kei­ner­lei Eigen­mit­tel als Kofi­nan­zie­rung auf­brin­gen. Die Bereit­stel­lung von Eigen­mit­teln ist für sie oft­mals eine schier unüber­wind­ba­re Hürde.

Durch die För­de­rung kann eine Wär­me­pum­pe mit zuge­hö­ri­ger Ther­me und Solar­tech­nik ange­schafft und instal­liert werden.

„Unse­re ehren­amt­li­chen Hel­fer und ich möch­ten uns bei allen Mit­spie­le­rin­nen und Mit­spie­lern der Deut­schen Fern­seh­lot­te­rie bedan­ken. Ohne Ihre Hil­fe könn­ten wir die anfal­len­den Ener­gie­ko­sten nicht stem­men. Des­halb sind wir für die För­de­rung von gan­zem Her­zen dank­bar“, so Alex­an­der Wag­ner, Vor­sit­zen­der des AWO-Kreis­ver­ban­des und Chef der Tafel in Arzberg.

Mehr als 13 Mil­lio­nen Men­schen sind in Deutsch­land von Armut betrof­fen oder unmit­tel­bar von ihr bedroht. Etwa 2 Mil­lio­nen von ihnen nut­zen das Hilfs­an­ge­bot der Tafeln. Vor dem Hin­ter­grund der Pan­de­mie, dem Ukrai­ne­krieg, der Infla­ti­on und den gestie­ge­nen Ener­gie­ko­sten unter­stüt­zen sie aktu­ell so vie­le Men­schen wie noch nie zuvor. Im Durch­schnitt bedeu­tet das 50 Pro­zent mehr Kun­din­nen und Kun­den, die auf das Hilfs­an­ge­bot ange­wie­sen sind. Auch hat sich der Kun­den­kreis des Tafel­an­ge­bo­tes in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren ver­än­dert. Es bestehen mehr und mehr auch Bedar­fe bei jenen, die trotz des­sen, dass sie einer gere­gel­ten Arbeit nach­ge­hen, finan­zi­ell nicht mehr in der Lage sind, sich oder auch ihre Fami­lie bedarfs­ge­recht zu ver­sor­gen. Vie­le Tafeln im gesam­ten Bun­des­ge­biet sind aktu­ell an ihrer per­so­nel­len, finan­zi­el­len und struk­tu­rel­len Bela­stungs­gren­ze angekommen.

„Hier hilft die DEUT­SCHE FERN­SEH­LOT­TE­RIE ganz kon­kret und gezielt. Wir unter­stüt­zen in den kom­men­den zwei Jah­ren mit 30 Mil­lio­nen Euro die wich­ti­gen Ange­bo­te von Tafeln in Deutsch­land. Sie sind uner­setz­li­che Orte von geleb­ter Näch­sten­lie­be, Mit­mensch­lich­keit aber auch der per­sön­li­chen Zuwen­dung und Begeg­nung. Jedes ein­zel­ne Tafel-Ange­bot, egal wo in Deutsch­land, ist für sich wich­tig. Sie sind kein Not­na­gel und weit mehr als ein Lebens­mit­tel­ret­ter. Die regio­na­len Hilfs­an­ge­bo­te sind ein ele­men­ta­rer Bau­stein des sozia­len Mit­ein­an­ders unse­rer Gesell­schaft. Sie wer­den drin­gend gebraucht, da vie­le Men­schen dar­auf ange­wie­sen sind“, so Chri­sti­an Kip­per, Geschäfts­füh­rer der DEUT­SCHEN FERNSEHLOTTERIE.

Dank ihrer Mit­spie­le­rin­nen und Mit­spie­ler erziel­te die DEUT­SCHE FERN­SEH­LOT­TE­RIE von 1956 bis heu­te einen kari­ta­ti­ven Zwecker­trag von mehr als 2 Mil­li­ar­den Euro. Kin­dern, Jugend­li­chen, Fami­li­en, Senio­rin­nen und Senio­ren, Men­schen mit Behin­de­rung oder schwe­rer Erkran­kung sowie Nach­ba­rin­nen und Nach­barn wird so ein bes­se­res Leben ermög­licht. Bun­des­weit, in Städ­ten und im länd­li­chen Raum. Die geför­der­ten Pro­jek­te sol­len dabei das soli­da­ri­sche Mit­ein­an­der stär­ken und aktu­el­len gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen begeg­nen. Auch die Tafel in Arz­berg pro­fi­tiert von die­ser Hilfe.

Über die För­de­rung sozia­ler Pro­jek­te hin­aus bie­tet die DEUT­SCHE FERN­SEH­LOT­TE­RIE ihren Mit­spie­le­rin­nen und Mit­spie­lern die Chan­ce auf einen Mil­lio­nen­ge­winn, eine Sofort­ren­te oder attrak­ti­ve Sach­prei­se. Allein im Jahr 2022 konn­ten sich über 820.000 Men­schen über Gewin­ne von ins­ge­samt mehr als 62 Mil­lio­nen Euro freu­en – 87 von ihnen gewan­nen mehr als 100.000 Euro. Ein Los der DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE ist für jeden ein Gewinn. Jedes Jahr flie­ßen min­de­stens 30 Pro­zent der Los­e­innah­men der DEUT­SCHEN FERN­SEH­LOT­TE­RIE über die Stif­tung Deut­sches Hilfs­werk in gemein­nüt­zi­ge Zwecke in ganz Deutsch­land. Dabei steht die Unter­stüt­zung von Kin­dern, Jugend­li­chen, Fami­li­en, Senio­rin­nen und Senio­ren, Men­schen mit Behin­de­rung oder schwe­rer Erkran­kung sowie Nach­ba­rin­nen und Nach­barn im Fokus.