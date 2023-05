Spen­den­ak­ti­on der OGTS Hal­lern­dorf im Rah­men der Akti­on “50.000 Bäu­me für Oberfranken”

Flei­ßig Kuchen gebacken wur­de in der letz­ten Woche in der Offe­nen Ganz­tags­schu­le der Grund- und Mit­tel­schu­le Hal­lern­dorf. Ziel der Schü­le­rin­nen und Schü­ler war ein Kuchen­bü­fett vor­zu­be­rei­ten und in der Pau­se die Lecke­rei­en an die Schü­ler und Schü­le­rin­nen und die Leh­rer­schaft zu ver­kau­fen, um den Erlös zu spen­den. Pas­send zum dies­jäh­ri­gen Schul­mot­to „Respekt“ woll­ten die OGTS-Kin­der ein Zei­chen für ihren Respekt vor der Natur set­zen und die Akti­on „50.000 Bäu­me für Ober­fran­ken: klicken – pflan­zen – Kli­ma ret­ten!“ unter­stüt­zen, eine Spen­den­ak­ti­on loka­ler Radio­sen­der und der fit4future foun­da­ti­on Ger­ma­ny. Die OGTS-Kin­der haben flei­ßig ver­schie­de­ne Kuchen, Muf­fins und Kek­se gebacken und deko­riert. Außer­dem wur­den Bil­der und Pla­ka­te als Wer­bung gestal­tet, eine Spen­den­do­se geba­stelt und Ver­kaufs­ta­len­te gesucht. Der Kuchen war inner­halb von 15 Minu­ten aus­ver­kauft, so dass der Hal­lern­dor­fer Bür­ger­mei­ster, Herr Bau­er, der extra zur Unter­stüt­zung der Akti­on in die Schu­le gekom­men war, lei­der leer aus­ging. Trotz­dem ließ es sich Herr Bau­er nicht neh­men eine Spen­de abzugeben.

Ein­ge­nom­men wur­den stol­ze 265 Euro. Von dem Geld konn­ten bereits 53 neue Bäu­me in Ober­fran­ken gepflanzt wer­den. Auch Dank des gro­ßen Enga­ge­ments der OGTS-Kin­der Hal­lern­dorf ist mitt­ler­wei­le das Ziel erreicht, die „50.000 Bäu­me für Ober­fran­ken“ sind geschafft! (AWO Forchheim)