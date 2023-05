Die Hirschai­der Vol­ley­bal­ler der U15 Jun­gen waren am Wochen­en­de, 06./07.05.2023 in Amberg bei der Nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaft. Hier tra­fen sich die zwölf besten U15 Mann­schaf­ten aus den drei frän­ki­schen Regie­rungs­be­zir­ken und der Ober­pfalz um ihren Mei­ster zu küren. Zugleich wur­den die sechs Nord­baye­ri­schen Teil­neh­mer der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft gesucht, wel­che am Wochen­en­de des 20./21.05. stattfindet.

In der Vor- und Zwi­schen­run­de, am Sams­tag, konn­te das Hirschai­der Team von Coach Chri­sti­an Mül­ler glän­zen und beleg­te in der den unge­schla­gen 1. Platz in der Grup­pe D. In der Zwi­schen­run­de war dann der SC Mem­mels­dorf der Geg­ner der VC 06 Jun­gen. In die­sem Spiel ging es um den Ein­zug ins Halb­fi­na­le. Wie immer war das Der­by, auch bei der Nord­baye­ri­schen, etwas beson­ders und sehr span­nend. Erst im Tie­break konn­te sich die Hirschai­der Jugend durch­set­zen. Das Halb­fi­na­le am Sonn­tag war erreicht und damit auch die direk­te Qua­li zur Baye­ri­schen Meisterschaft.

Am Sonn­tag­mor­gen stand dann das Halb­fi­na­le gegen den TSV Zirn­dorf an. Das Team wur­de zwar bereits in der Grup­pen­pha­se besiegt, doch so ein­fach woll­ten sich die Mit­tel­fran­ken nicht mehr geschla­gen geben. Nach­dem im ersten Satz der Start ver­schla­fen wur­de und der Rück­stand schon fast unein­hol­bar war, fin­gen sich die Jun­gen des VC 06 Hirschaid wie­der und ver­lo­ren den Satz nur knapp. Nach­dem der zwei­te Satz sehr deut­lich an Hirschaid ging, muss­te wie­der der Tie­break die Ent­schei­dung brin­gen. Mit 15:13 sieg­ten die Jungs aus dem Bam­ber­ger Süden und zogen damit ins Fina­le der Nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaft ein.

Der Geg­ner im Spiel um den Titel war eben­falls ein Team aus Ober­fran­ken, der BSV Bayreuth.

Es ent­wickel­te sich ein sehr span­nen­des Spiel, wel­ches sehr aus­ge­gli­chen war. Im Ersten Satz führ­te Hirschaid bis zur Cruncht­i­me, es gelang lei­der nicht den „Sack zu zu machen“ wie man so schön sagt und die Bay­reu­ther hol­ten Punkt für Punkt auf und ent­schie­den den ersten Satz für sich mit 27:25 Bäl­len. Auch der zwei­te Satz war immer sehr eng und span­nend, doch irgend­wie war im Fina­le das Spiel­glück abhan­den gekom­men und auch die­ser Satz wur­de mit 24:26 Bäl­len ver­lo­ren. Damit hol­te sich der BSV Bay­reuth die Mei­ster­schaft und der VC 06 Hirschaid wur­de Vize­mei­ster in Nord­bay­ern. Das ist die erste Teil­nah­me einer Hirschai­der U15 Mann­schaft bei einer Baye­ri­schen Meisterschaft!