Am Frei­tag, 12. Mai 2023, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 beim Bil­der­buch­ki­no „Matt­woch, der 35. Miau“ von Andrea Schom­burg gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Herr Käse­meer wacht auf, es ist halb nein und durch das Fin­ster scheint der Son­nen­schein. „Heut ist ja Matt­woch“, denkt Herr Käse­meer! „Das ist ja puma, heut hab ich freu!“ Zum Früh­stück gibt‘s Scho­ko­molch mit Hafer­flecken. Schnell noch die Tarn­schuh an, die Hundschuh nicht ver­ges­sen. Und schon beginnt sie die voll­kom­men ver­rück­te Rei­se des Herrn Käse­meer zu sei­ner Mimi. Kein Wun­der, dass ihm auf dem Weg durch den Wild Klop­per­schlin­gen und Knal­len­blät­ter­pil­ze begeg­nen. Es ist schließ­lich Matt­woch, der 35. Miau .…