TSV Mel­ken­dorf – Damen, Lan­des­li­ga 2

TC Schwar­zen­bach – TSV Mel­ken­dorf (05056) 3 : 6

Gro­ßer Erfolg für die erste Damen­mann­schaft des Ten­nis­ver­eins TSV Mel­ken­dorf: Im ersten Spiel der Sai­son konn­te sie einen wich­ti­gen Aus­wärts­sieg gegen den TC Schwar­zen­bach ein­fah­ren. Der erste Spiel­tag brach­te direkt eine Her­aus­for­de­rung für die ersten Damen aus Mel­ken­dorf mit sich. In der ersten Ein­zel­run­de erwisch­ten die Gäste aber einen guten Start. Isert und Brehm kön­nen punk­ten, nur Küf­ner muss sich geschla­gen geben. In der zwei­ten Run­de kön­nen Sie dann sogar noch einen drauf­le­gen. Schütz und Kirsch gewin­nen Ihre Ein­zel sou­ve­rän. Fran­zis­ka Schmid beweist Ner­ven­stär­ke und holt den wich­ti­gen fünf­ten Punkt im Match­tie­break. In den Dop­peln kann die Heim­mann­schaft aus Schwar­zen­bach dann noch zwei­mal punk­ten. Das Duo Kursch/​Brehm stellt dann auf den End­stand 6:3. Ins­ge­samt zeig­ten die Damen des TSV Mel­ken­dorf eine star­ke Lei­stung und konn­ten durch den Aus­wärts­sieg wich­ti­ge Punk­te für die Tabel­le sam­meln. Wir drücken die Dau­men für wei­te­re Erfolge!

Trö­ger – Schmid 6:7, 7:6, 5:10; Blech­schmidt – Isert 5:7, 0:6; Stein­häu­ser – Schütz 2:6, 1:6; Dreß­el – Küf­ner 6:4, 6:0; Trö­ger- Kirsch 4:6, 3:6; Kro­ne­ster – Brehm 2:6, 2:6

Tröger/​Steinhäuser – Schmid/​Isert 2:6, 6:1, 10:4; Blechschmidt/​Dreßel – Schütz/​Küfner 6:4, 6:3; Tröger/​Kronester – Kirsch/​Brehm 6:7, 2:6

TSV Mel­ken­dorf – Her­ren, Lan­des­li­ga 1

TSV Mel­ken­dorf – TC Weiß-Blau Würz­burg III 7 : 2

Heim­sieg für die erste Her­ren­mann­schaft des Ten­nis­ver­eins TSV Mel­ken­dorf! Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de konn­ten sie im ersten Spiel der Sai­son einen kla­ren 7:2‑Sieg gegen TC Weiß Blau Würz­burg III fei­ern. Die Mann­schaft aus Mel­ken­dorf hat­te erst im letz­ten Jahr wie­der den Auf­stieg in die Lan­des­li­ga geschafft und ging daher hoch­mo­ti­viert ins Spiel. Die Zuschau­er konn­ten sich auf span­nen­de Spie­le freu­en, doch die Gäste aus Würz­burg konn­ten nur in weni­gen Matches mit­hal­ten. Einen schwe­ren Tag erwisch­te der Mel­ken­dor­fer Spie­ler Trn­ka gegen Mar­kov­ski, der ihn mit einem kla­ren 0:6, 0:6 vom Platz schick­te. Doch sei­ne Mann­schafts­kol­le­gen mach­ten es bes­ser und hol­ten wich­ti­ge Punk­te für den Heim­sieg. Küf­ner, T. setz­te sich sou­ve­rän gegen Knüt­tel mit 6:1, 2:0 durch, da die­ser das Spiel auf­grund von Ver­let­zung nicht fort­set­zen konn­te. Küf­ner, M. hat­te es hin­ge­gen mit einem star­ken Geg­ner zu tun, konn­te sich jedoch im Tie-Break des zwei­ten Sat­zes mit 7:5 durch­set­zen. Auch die rest­li­chen Ein­zel­spie­le gin­gen an die Heim­mann­schaft. Pon­gratz sieg­te gegen Wolz mit 6:2, 6:1, Anger­mann gegen Bau­er mit 6:2, 6:1 und Seitz gegen Valen­cia Pon­ce mit 6:4, 6:3.In den Dop­pel­spie­len konn­ten die Gäste aus Würz­burg noch ein­mal punk­ten. Trn­ka und Anger­mann muss­ten sich gegen Mar­kov­ski und Bau­er mit 3:6, 4:6 geschla­gen geben. Das drei­er Dop­pel muss­te ver­let­zungs­be­dingt auf­ge­ben. Das Duo Küf­ner T./Pongratz kämpf­te sich nach ver­lo­re­nem ersten Satz zurück ins Spiel und konn­te somit den Heim­sieg per­fekt machen. Mit die­sem Sieg star­tet die erste Her­ren­mann­schaft des TSV Mel­ken­dorf erfolg­reich in die neue Sai­son und kann sich nun auf die näch­sten Spie­le freuen.

Trn­ka – Mar­kov­ski 0:6, 0:6; Küf­ner, M. – Bey­es 6:3, 7:5; Küf­ner, T. – Knüt­tel 6:1, 2:0 w.o. (Gast); Pon­gratz – Wolz 6:2, 6:1; Anger­mann- Bau­er 6:2, 6:1; Seitz – Valen­cia Pon­ce 6:4, 6:3

Trnka/​Angermann – Marovski/​Bauer 3:6, 4:6; Küf­ner, T./Pongratz – Beyes/​Wolz 1:6, 7:6, 10:6; Küf­ner, M./Seitz – Knüttel/​Valencia Pon­ce w.o (Gast)

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter www​.tsvmel​ken​dorf​.de