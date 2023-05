Spiel­be­richt SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach 2 – FC Stöck­ach 10:1 (3:1)

Ande­res Gesicht gezeigt

Zwar muss­te die SG aus per­so­nel­len Grün­den wie­der ein­mal wie­der ein Flex-Spiel (neun-gegen-neun) anmel­den, trotz­dem zeig­te man sich deut­lich sta­bi­ler als in den letz­ten Par­tien und setz­te mit einem 10:1‑Sieg ein Ausrufezeichen.

Bereits nach acht Minu­ten voll­streck­te Johan­na Graf nach schö­ner Kom­bi­na­ti­on mit Zöber­lein zum 1:0. Kurz dar­auf konn­te eine FC-Abwehr­spie­le­rin den Ball nur noch ins eige­ne Tor klä­ren (18.), ehe die Kee­pe­rin der SG-Kreis­li­ga­mann­schaft zum ersten Mal ihr Kön­nen als Stür­me­rin unter Beweis stel­len konn­te. Einen Schuss aus der Dre­hung ver­wan­del­te sie sehens­wert (25.). Kurz vor der Halb­zeit konn­ten die Gäste durch einen Abspra­che­feh­ler in der SG-Hin­ter­mann­schaft ver­kür­zen (32.). Nach dem Pau­sen­tee stell­te Zöber­lein den alten Abstand wie­der her (51.), ehe ein abge­fälsch­ter Links­schuss von Alex­an­dra Lou­kas unhalt­bar im Tor lan­de­te (62.). Weni­ge Minu­ten spä­ter konn­te Ste­fa­nie Bai­er eine Flan­ke ver­ar­bei­ten (75.), bis kurz dar­auf wie­der­um Lou­kas per Distanz­schuss ein­net­zen konn­te (78.). Kurz vor dem Ende der Par­tie konn­te Johan­na Graf nach sehens­wer­ter Vor­ar­beit von Zöber­lein auf 8:1 stel­len (80.), ehe auch Bai­er ihren Dop­pel­pack schnür­te (86.). Den Schluss­punkt setz­te Zöber­lein mit ihrem drit­ten Tor des Tages (89.).

Spiel­be­richt Spvgg Reuth – SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach 0:5 (0:2)

Der­by­sie­ger

Einen auch in der Höhe ver­dien­ten Der­by­sieg konn­te die SG im Der­by gegen die Spvgg Reuth ein­fah­ren. Vor allem in der ersten Halb­zeit hat­te die Por­zelt-Elf über­zeugt und hät­te sich des­halb auch mit dem ein oder ande­ren Tor mehr beloh­nen können.

Von Beginn an über­nahm die SG das Spiel­ge­sche­hen und erspiel­te sich sehr gute Tor­chan­cen. Doch sowohl Por­zelt im Eins-gegen-Eins, als auch Schmitt und Pelch schei­ter­ten an der sehr gut auf­ge­leg­ten Spvgg-Tor­hü­te­rin Pia Vogel. Nach einer Pass­sta­fet­te im Mit­tel­feld steck­te Nata­scha Por­zelt durch zu Lau­ra Schmidt. Die­se leg­te unei­gen­nüt­zig quer auf die mit­ge­lau­fe­ne Katha­ri­na Drum­mer, die wenig Mühe hat­te ein­zu­schie­ben (26.). Kurz dar­auf wur­de Seli­na Pelch von Alex­an­dra Lou­kas auf die Rei­se geschickt. Bei ihrem Schuss aus frei­ste­hen­der Posi­ti­on in die obe­re recht Ecke war die Heim­tor­hü­te­rin macht­los (32.). Auch danach erspiel­te sich die SG eini­ge viel­ver­spre­chen­de Gele­gen­hei­ten, doch ein Tor soll­te in Halb­zeit Eins nicht mehr fal­len. So blieb in der Halb­zeit­an­spra­che ein­zig die Chan­cen­aus­wer­tung zu bemän­geln. In der zwei­ten Hälf­te brauch­te die SG eini­ge Minu­ten, um wie­der ins Spiel zu fin­den. Auch die Gäste hiel­ten nun kon­se­quen­ter dage­gen und lie­ßen den Gästen nicht mehr so viel Raum. Nach 68 gespiel­ten Minu­ten war es dann Seli­na Pelch, die auf Vor­la­ge von Por­zelt traf. Kurz dar­auf ver­wer­te­te Saskia Fischer eine Flan­ke von Lou­kas sehens­wert (70.). Den Schluss­punkt setz­te Seli­na Pelch, die einen lang getre­te­nen Frei­stoß von Saskia Fischer per Kopf im Tor unter­brach­te (79.).