Der let­ti­sche Stür­mer Egils Kal­ns stürmt auch in der kom­men­den Sai­son für die Sel­ber Wölfe

Kurz vor Ende der Haupt­run­de der ver­gan­ge­nen Sai­son sicher­ten sich die Sel­ber Wöl­fe für die anste­hen­den Play­downs per­so­nell ab und lot­sten den 32-jäh­ri­gen Stür­mer Egils Kal­ns aus der Ober­li­ga Nord in die Por­zel­lan­stadt. Der ehe­ma­li­ge let­ti­sche Natio­nal­spie­ler akkli­ma­ti­sier­te sich schnell in der höhe­ren Liga und wuss­te von Beginn an zu über­zeu­gen. Dies bewog die Ver­ant­wort­li­chen der Wöl­fe, den quir­li­gen Tor­jä­ger auch für die kom­men­de Sai­son unter Ver­trag zu neh­men. Damit haben die Por­zel­lan­städ­ter nach Peter Trs­ka, Nick Miglio sowie Mark McN­eill nun auch die vier­te Import-Stel­le mit einem Spie­ler besetzt, der auch schon im letztjährigen

Kader stand.

Sprung in die DEL2 war kein Problem

Den Sprung aus der Ober­li­ga Nord in die DEL2 mei­ster­te Egils Kal­ns mühe­los. Er gewöhn­te sich sehr schnell an das höhe­re Tem­po und konn­te auch in der zweit­höch­sten deut­schen Spiel­klas­se sofort sei­ne läu­fe­ri­sche Klas­se sowie her­vor­ra­gen­de Stock­tech­nik unter Beweis stel­len. In der Play­down-Run­de gegen die Heil­bron­ner Fal­ken war der 19-fache A‑Nationalspieler Lett­lands eine tra­gen­de Säu­le im Wolfs­ru­del und steu­er­te allein 5 der 22 Wöl­fe-Tref­fer zum Klas­sen­er­halt bei. Damit war er bester Sel­ber Tor­schüt­ze. Auch in der kom­men­den Sai­son möch­te Egils Kal­ns vie­le Tref­fer erzie­len, wenn auch mög­lichst nicht mehr in den Play­downs: „Ich möch­te in der kom­men­den Spiel­zeit ein­fach mein bestes Eis­hockey spie­len und so vie­le Spie­le wie mög­lich gewin­nen, damit wir uns als Team für die Play­offs qualifizieren.“

„Wir wer­den mit Egils sehr viel Freu­de haben“

Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler fiel die Ent­schei­dung leicht, auch in der kom­men­den Sai­son auf Egils Kal­ns zu set­zen: „Zu Egils brau­che ich nicht viel zu sagen. Er hat bewie­sen, dass er ein sehr mann­schafts­dien­li­cher Spie­ler ist, der auch Scoring-Qua­li­tä­ten mit­bringt. Zudem ist er Rechts­schüt­ze. Ich bin über­zeugt davon, dass wir mit Egils in der kom­men­den Sai­son sehr viel Freu­de haben werden.“

Gro­ßes Lob für den Eis­hockey­stand­ort Selb

Auch für Egils Kal­ns gab es nicht viel zu über­le­gen, sei­nen Ver­trag in Selb zu ver­län­gern: „Aus­schlag­ge­bend war zum einen die kom­plet­te Orga­ni­sa­ti­on und wie die Leu­te hier mit­ein­an­der umge­hen. Zum ande­ren ent­wickelt sich die Mann­schaft in eine posi­ti­ve Rich­tung wei­ter, wir haben ein neu­es Fit­ness­stu­dio zur Ver­fü­gung, eine neue Kabi­ne, eine sehr pro­fes­sio­nel­le Ein­stel­lung in der gesam­ten Orga­ni­sa­ti­on, freund­li­che Men­schen um die Mann­schaft her­um und selbst­ver­ständ­lich her­vor­ra­gen­de Fans. Kurz zusam­men­ge­fasst: Du fin­dest in Selb als Spie­ler alle Gege­ben­hei­ten vor, die du benö­tigst, um bes­ser zu wer­den.“ Und nicht nur inner­halb der Orga­ni­sa­ti­on der Sel­ber Wöl­fe passt alles für den Let­ten, auch in der Stadt selbst und der Umge­bung fühlt er sich sehr wohl: „Ich mag die Stadt sehr. Mir hat es immer gut gefal­len, in klei­ne­ren Städ­ten zu spie­len. Du hast kei­ne Staus und kommst sehr schnell von A nach B. Und es gibt grö­ße­re Städ­te ganz in der Nähe, wo man auch mal schnell hin­fah­ren kann, um sich etwas anzu­schau­en oder etwas zu unter­neh­men. Somit ist für mich Selb ein echt guter Stand­ort.“ Und auch mit der Liga hat sich der Rechts­schüt­ze gut ange­freun­det: „In der DEL2 wird gutes Hockey gespielt. Alle Spie­le sind eng und span­nend, da die Liga sehr aus­ge­gli­chen ist. Und schon kurz nach mei­ner Ankunft in Selb habe ich die Atmo­sphä­re, für die unse­re Fans sor­gen, sehr zu schät­zen gelernt.“

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – seit 2022/2023

Egils Kalns

Geburts­tag: 21.04.1991

Geburts­ort: Lie­pa­ja, Lettland

Grö­ße: 1,78 m

Gewicht: 82 kg

Spie­le 11, Tore 7, Vor­la­gen 1, Stra­fen 8

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Egils Kal­ns eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024.

