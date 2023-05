Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­bre­cher ver­such­ten ihr Glück

COBURG. Ver­gan­ge­nen Mitt­woch ver­such­ten Unbe­kann­te, sich Zutritt zu einem Rei­hen­haus zu ver­schaf­fen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Am Mitt­woch­vor­mit­tag, 3. Mai, zwi­schen 7.30 Uhr und 13.45 Uhr, ver­such­ten Ein­bre­cher gewalt­sam in ein Rei­hen­haus in der Lau­ter­burg­stra­ße ein­zu­drin­gen. Nach­dem der Ver­such geschei­tert war, flüch­te­ten die Täter uner­kannt. Sie hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa 50 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

Zwei Rad­fah­re­rin­nen stür­zen alleinbeteiligt

BAD RODACH, LKR. COBURG. Zu zwei Ein­sät­zen wegen gestürz­ter Rad­fah­rer wur­den Cobur­ger Poli­zi­sten am Mon­tag­nach­mit­tag und am Mon­tag­abend nach Bad Rodach gerufen.

Um 15 Uhr stürz­te eine 71-Jäh­ri­ge im Stadt­teil Rudels­dorf von ihrem Zwei­rad, als die­se ihr Rad abbrem­ste und hier­bei das Gleich­ge­wicht ver­lor. Die Frau fiel auf die Stra­ße und ver­letz­te sich an der Schul­ter. Der Ret­tungs­dienst brach­te die Frau in ein Klinikum.

Um 19:30 Uhr stürz­te eine 78-Jäh­ri­ge mit ihrem Fahr­rad in der Schul­gas­se auf dem unebe­nen Kopf­stein­pfla­ster. Die Frau zog sich Kopf- und Schul­ter­ver­let­zun­gen zu. Sie wur­de eben­falls von einem Ret­tungs­wa­gen in ein Kli­ni­kum gebracht.

An den Fahr­rä­dern ent­stand in bei­den Fäl­len ledig­lich gerin­ger Scha­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men jeweils einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf. Ein Fremd­ver­schul­den ist in bei­den Fäl­len auszuschließen.

Ein­bruch in Kas­sen­häus­chen von Sportgelände

EBERS­DORF B. COBURG, FROHN­LACH, LKR. COBURG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bra­chen bis­lang unbe­kann­te Ein­bre­cher die Tür zum Kas­sen­häus­chen des Fuß­ball­ver­ei­nes VFL Frohn­lach auf.

Die Unbe­kann­ten durch­such­ten das Inne­re des Kas­sen­häus­chen. Da sich dort aller­dings kei­ne Wert­ge­gen­stän­de befan­den, zogen die­se unver­rich­te­ter Din­ge wie­der ab. Ein Ent­wen­dungs­scha­den ent­stand nicht. Aller­dings ent­stand durch das Auf­he­beln des Kas­sen­häus­chen ein Sach­scha­den von min­de­stens 500 Euro.

Wer am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im Bereich des Sta­di­ons des VFL Frohn­lach ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge gese­hen hat, wird gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 095617645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Sach­be­schä­di­gung an PKWs in Stockheim

Bereits über das Wochen­en­de des ersten Mais kam es im Stock­hei­mer Orts­teil Neu­ken­roth zu einer Sach­be­schä­di­gung an zwei gepark­ten Fahrzeugen.

Bis­lang unbe­kann­te Täter ver­ur­sach­ten in der Bei­fah­rer­tü­re eines Polos eine Del­le und tra­ten schein­bar zudem gegen die A‑Säule eines dane­ben abge­stell­ten Touran, sodass auch die­ser beschä­digt wurde.

Der Gesamt­scha­den wird vor­erst auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se hier­zu unter der Tele­fon­num­mer 09261/5030 jeder­zeit entgegen.