Land­kreis Forch­heim – Der flä­chen­decken­de Giga­bit­aus­bau ist eines der größ­ten Infra­struk­tur­pro­jek­te der letz­ten Jahr­zehn­te in Bay­ern. Nur mit geein­ten Kräf­ten von Bund, Frei­staat, Kom­mu­nen sowie der pri­va­ten Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­neh­men kann das Ziel „Giga­bit in ganz Bay­ern bis 2025“ erreicht wer­den. „Die aktu­el­len Zah­len aus dem Finanz­mi­ni­ste­ri­um zei­gen deut­lich auf, dass unse­re Land­kreis­kom­mu­nen ihren Bei­trag lei­sten, um Giga­bit in die Flä­che zu unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zu brin­gen“, stellt Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann fest. Als Mit­glied des Haus­halt­aus­schus­ses hat er nach­ge­rech­net: „Der Frei­staat Bay­ern hat den Breit­band­aus­bau bis­her mit 2,1 Mil­li­ar­den Euro unter­stützt. So viel wie kein ande­res Bun­des­land!“, betont Hofmann.

Von den 29 Gemein­den im Land­kreis Forch­heim nut­zen bis­lang 15 die Baye­ri­sche Giga­bi­t­richt­li­nie. Allein 5 Gemein­den haben dadurch eine Zusa­ge über ins­ge­samt 12,9 Mil­lio­nen Euro bekom­men. Das ent­spricht rund 2.400 Adres­sen, die im Rah­men die­ses Pro­gramms mit Glas­fa­ser ange­bun­den wer­den. Das ande­re Pro­gramm, die so genann­te Baye­ri­sche Breit­band­richt­li­nie, soll für zumin­dest 30Mbit/​s sor­gen und läuft schon seit 2014. An die­sem Pro­gramm haben sich alle 29 Gemein­den betei­ligt. 28 von 29 Gemein­den haben auch hier schon För­der­zu­sa­gen bekom­men, die sich auf wei­te­re 13,8 Mil­lio­nen Euro belau­fen. 99 % der geför­der­ten Anschlüs­se – also fast alle – sind bereits in Betrieb. Zusätz­lich pro­fi­tie­ren 41 Ein­rich­tun­gen im Land­kreis von einer För­de­rung in Höhe von 1,3 Mil­lio­nen Euro nach der Glas­fa­ser/W­LAN-Richt­li­nie. 84 % der öffent­li­chen Schu­len sind bereits giga­bit­fä­hig ange­bun­den, davon 80 % mit FTTB. Ins­ge­samt inve­stiert der Frei­staat seit 2014 rund 28 Mil­lio­nen Euro in den Breit­band­aus­bau im Land­kreis Forchheim.

„Wir sind auf einem guten Weg, dür­fen aber im Enga­ge­ment nicht nach­las­sen, um die Zie­le zu errei­chen. Ich wer­de mich in Mün­chen wei­ter dafür ein­set­zen, damit der Frei­staat ein ver­läss­li­cher Part­ner sei­ner Kom­mu­nen bleibt und die seit 3. April 2023 in Kraft getre­te­ne neue Bun­des­för­de­rung kräf­tig kofi­nan­ziert, um wei­ter­hin die best­mög­li­chen För­der­mög­lich­kei­ten gera­de für unse­re länd­li­chen Gemein­den sicherzustellen.