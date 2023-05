Die Kir­chen­ver­wal­tung der Fili­al­kir­che St. Moritz lädt am kom­men­den Frei­tag, den 12.Mai, um 18 Uhr, zu einer fei­er­li­chen Mai­an­dacht mit Aus­set­zung des Aller­hei­lig­sten ein. Die roman­tisch gele­ge­ne Fili­al­kir­che St. Moritz liegt an der ST2242 von Leu­ten­bach nach Egloff­stein, unge­fähr 400m nach dem Orts­aus­gang von Leu­ten­bach auf der rech­ten Sei­te, am Beginn des Moritz­ta­les. Im Anschluss der Mai­an­dacht wer­den die Teil­neh­mer sei­tens der Kir­chen­ver­wal­tung zu einem Umtrunk eingeladen.

In St. Moritz hat neben dem Kirch­lein ein beschei­de­nes Ere­mi­ten­häus­chen über­dau­ert, wel­ches heu­te als Kul­tur- und Besin­nungs­klau­se zugäng­lich ist. Das Häus­chen gibt nicht nur Ein­blick in den Wohn­raum eines Ere­mi­ten des 18. Jahr­hun­derts, son­dern auch in die Stan­dards von Feri­en­un­ter­kunft und Grup­pen­frei­zeit in den Jah­ren 1950 bis 1970. Eine Video­sta­ti­on infor­miert über das Ein­sied­ler­we­sen, die Geschich­te der Kir­chen­an­la­ge und die Wallfahrt.