Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch hat der Bezirks­ver­band Ober­fran­ken für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner aus Lich­ten­fels zur neu­en Bezirks­vor­sit­zen­den gewählt. „Ich freue mich sehr auf die Auf­ga­be als neue Bezirks­vor­sit­zen­de des Bezirks­ver­bands Ober­fran­ken für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge und dan­ke mei­ner Vor­gän­ge­rin Gud­run Bren­del-Fischer aus Bay­reuth und ihrer Vor­stand­schaft für ihre jah­re­lan­ge Arbeit! Für mich bedeu­tet ein Gar­ten immer auch, dass die See­le gepflegt wird. Des­halb war es für mich eine Freu­de die­se Auf­ga­be anzu­neh­men. Ich bin dank­bar für ein star­kes und enga­gier­tes Team in der Vor­stand­schaft an mei­ner Sei­te“, so die neue Bezirks­vor­sit­zen­de Emmi Zeulner.

Nach zwölf Jah­ren als Bezirks­vor­sit­zen­de hat die Gud­run Bren­del-Fischer den Vor­sitz abge­ge­ben. Gemein­sam mit ihrem eta­blier­ten Vor­stand hat die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te jah­re­lang her­vor­ra­gen­de Arbeit gelei­stet und war ver­läss­li­che Ansprech­part­ne­rin für die über 59.000 Mit­glie­der der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne Ober­fran­kens. Im Vor­stand des Bezirks­ver­bands unter­stüt­zen zukünf­tig in bewähr­ter Wei­se als Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Bir­git Wun­de­ratsch aus Helm­b­rechts und Jean­nette Simon-Tischer aus Bay­reuth. Kom­plet­tiert wird der Vor­stand durch den Kulm­ba­cher Schatz­mei­ster Fried­helm Haun und die Schrift­füh­re­rin und Jugend­be­auf­trag­te Kath­rin Dörf­ler aus Bind­lach, sowie Fritz Pohl aus Küps als Bei­sit­zer. Die Assi­stenz der Geschäfts­füh­rung soll zukünf­tig Anna­ma­rie Bau­er aus Bam­berg übernehmen.

„Die Ver­ant­wort­lich­keit der Gene­ra­tio­nen für­ein­an­der prägt auch die Dorf­ge­mein­schaf­ten. Dazu lei­sten die Mit­glie­der der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne einen wesent­li­chen Bei­trag und zei­gen so, dass die Ver­ei­ne in den Dör­fern nicht nur Tra­di­ti­on sind, son­dern auch Zukunft haben. Wie alle Ver­ei­ne ste­hen aber auch die­se vor Her­aus­for­de­run­gen. Ein Schwer­punkt der neu­en Vor­stand­schaft ist daher auch wei­ter­hin, eine star­ke Kin­der- und Jugend­ar­beit in den ört­li­chen Ver­ei­nen zu unter­stüt­zen. Aber auch die The­men­fel­der der Wis­sens­ver­mitt­lung und Kul­tur­pfle­ge sol­len zudem eine gro­ße Rol­le spie­len“, so Zeul­ner abschließend.