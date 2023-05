Die Jugend­be­auf­trag­ten des Stadt­rats Forch­heim ver­lo­sen für das Kin­der­mu­si­cal „Wil­li die Wühl­maus am wil­den Was­ser“, wel­ches am 27.05. ab 13:30 Uhr in der Kai­ser­pfalz statt­fin­den wird, 10x2 Karten.

Mit­ma­chen kann jeder, der eine Mail mit sei­nem voll­stän­di­gen Namen und sei­nem Lieb­lings­tier aus der Wühl­maus­fa­mi­lie an jugendbeauftragte@​forchheim.​de sen­det Ein­sen­de­schluss ist der 17.05.2023, die Gewin­ner wer­den per Mail informiert.