Gut gelaunt nach Abschluss eines 9‑Punk­te-Fuß­ball­wo­chen­en­des kamen vie­le Ver­eins­mit­glie­der Ende April zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung im Sport­heim­saal zusammen.

Erfreu­li­ches wuss­te Finanz-Vor­stand Chri­sti­an Schmitt zu berich­ten, denn trotz Pan­de­mie und Groß­in­ve­sti­tio­nen wie Flut­licht­an­la­ge und Auf­sitz­ra­sen­mä­her steht der Ver­ein finan­zi­ell wei­ter­hin auf einem soli­den Fundament.

Die 1. Fuß­ball-Her­ren­mann­schaft steht nach dem Auf­stieg vor dem Klas­sen­er­halt in der Kreis­klas­se, und bei den Damen ist gar das Dou­ble aus Kreis­li­ga-Mei­ster­schaft und ‑Pokal­sieg mög­lich. Im Nach­wuchs­be­reich trägt das Enga­ge­ment von Jugend­lei­ter Sven Schul­ze Früch­te, der vie­le neue Übungsleiter/​Trainer akqui­rie­ren konn­te und in kei­ner Alters­klas­se Spiel­ge­mein­schaf­ten ein­ge­hen muss­te. Die vier top-gepfleg­ten Plät­ze sowie die das stel­len­wei­se auf Vor­der­mann gebrach­te Sport­heim sind Ver­dienst von Lie­gen­schafts-Vor­stand Patrick Zapf und sei­nem Hel­fer­team. Dass der Club gut auf­ge­stellt ist, konn­te die bei­den Sport-Vor­stän­de Klaus Kai­ner & Alex­an­der Prie­busch auch mit Blick in die Spar­ten Tisch­ten­nis, Kicker und Gym­na­stik schil­dern – über­all reger Sport-Betrieb.

In Sachen Ver­eins­le­ben & Ver­an­stal­tun­gen war neben der Ker­wa im Okto­ber auch das erst­ma­li­ge Som­mer­fest sehr posi­tiv zu erwäh­nen – Wie­der­ho­lung folgt am ersten Juli-Wochen­en­de die­sen Jah­res. Unab­hän­gig vom neu zu schaf­fen­den städ­ti­schen Fest­platz kün­dig­te Peter Hör­ath das heu­er wie­der statt­fin­den­de legen­dä­re Wein­fest an, bevor er sich unter Stan­ding Ova­tions aus der Vor­stands­rol­le ver­ab­schie­de­te. Gro­ße Dan­kes­wor­te gab es auch für das Ehe­paar Oli­ver und Andrea Faust, die ihre Ämter als Schrift­füh­rer und Ehren­amts­be­auf­trag­te abgaben.

Bei den Neu­wah­len wur­den die bis­he­ri­gen Akteu­re im Amt bestä­tigt und die frei gewor­de­nen Posten neu besetzt. Die Posi­ti­on des Schrift­füh­rers über­nimmt nun Johan­nes Spon­sel. Für das Amt des Ehren­amts­be­auf­trag­ten wur­de Hol­ger Leh­nard neu gewählt. Chri­stof Gügel zeich­net in Zukunft für das Res­sort Öffent­lich­keit ver­ant­wort­lich, wäh­rend Frank Gareus das Auf­ga­ben­ge­biet „Ver­eins­le­ben“ übernimmt.

Mit dem Stich­wort „Ver­eins­le­ben“ wur­den dann mit lau­ni­gen Anek­do­ten Akteu­re in den Mit­tel­punkt gestellt, die nach 50 Jah­re Mit­glied­schaft wahr­lich (fast) das gan­ze Leben im Ver­ein ver­bracht und ihn mit­ge­stal­tet haben. Die­se Treue zum Ver­ein wur­de mit der Ehren­mit­glied­schaft, BLSV-Urkun­den und Prä­sen­ten gefeiert.