Zum 1. April 2023 über­nahm Sven Hen­del die Kran­ken­haus­di­rek­ti­on des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg. Der 39-Jäh­ri­ge ver­fügt über ein brei­tes Wis­sen im Gesund­heits­we­sen sowie Erfah­run­gen in der Lei­tung von Kli­ni­ken. Wesent­li­che Funk­tio­nen sei­ner bis­he­ri­gen Lauf­bahn waren unter ande­rem die Abteilungs‑, Ver­wal­tungs- und Kli­nik­lei­tung an ver­schie­de­nen Para­cel­sus-Stand­or­ten, die kauf­män­ni­sche Direk­ti­on des Mediclin Müritz Kli­ni­kums und die Geschäfts­füh­rung der deutsch­land­weit täti­gen MVZ GmbH des Kon­zerns. Sei­ne Exper­ti­se konn­te Hen­del außer­dem als Vor­stand der Lan­des­ver­bän­de der Kran­ken­haus­ge­sell­schaft und der Pri­vat­kli­ni­ken sowie als stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der des Gesund­heits­ver­bun­des der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te des Land­krei­ses Müritz einbringen.

Sven Hen­del trat die Stel­le in Coburg mit gro­ßem Enthu­si­as­mus an. Ins­be­son­de­re das Groß­pro­jekt des Kli­nik­neu­baus war ein Ent­schei­dungs­kri­te­ri­um für den Wech­sel in die Vestes­tadt. „Das Kli­ni­kum und der REGIO­MED-Ver­bund haben mit dem geplan­ten Neu­bau gro­ße Auf­ga­ben vor sich und ich freue mich, mei­nen Teil dazu bei­tra­gen zu dür­fen. Wei­ter­hin sehe ich aber auch die Her­aus­for­de­run­gen, die der Fach­kräf­te­man­gel und die zuneh­men­de Digi­ta­li­sie­rung an das Gesund­heits­we­sen stel­len. Dafür müs­sen wir zur nach­hal­ti­gen Sicher­stel­lung einer umfas­sen­den wohn­ort­na­hen Ver­sor­gung gute Lösun­gen finden.“

Rund ein Jahr lang hat­te Fri­do­lin Rech als kom­mis­sa­ri­scher Lei­ter die Geschicke des Kli­ni­kums Coburg gelenkt. Als kauf­män­ni­scher Direk­tor und stell­ver­tre­ten­der Kran­ken­haus­di­rek­tor wird er den neu­en Kran­ken­haus­di­rek­tor auch wei­ter­hin tat­kräf­tig unterstützen.

Die Drit­te im Bun­de ist Sabri­na Bre­ter­nitz, seit 1. März 2023 die neue Direk­to­rin für Pfle­ge- und Pati­en­ten­ma­nage­ment des Kli­ni­kums. Die gelern­te Gesund­heits- und Kin­der­kran­ken­pfle­ge­rin, die ihre Aus­bil­dung in Kom­bi­na­ti­on mit dem Stu­di­en­gang „Pfle­ge Dual“ gestar­tet hat­te, ver­fügt über viel­fäl­ti­ge Erfah­run­gen in der Orga­ni­sa­ti­on und Füh­rung von Pfle­ge­be­rei­chen, zuletzt als Pfle­ge­di­rek­to­rin der Kli­nik Hall­erwie­se-Cnopf­sche Kin­der­kli­nik in Nürnberg.

„Ich freue mich hier in Coburg auf neue Her­aus­for­de­run­gen und eine wert­schät­zen­de Zusam­men­ar­beit auf Augen­hö­he. Beson­ders liegt mir jedoch im neu­en Tätig­keits­feld die Stär­kung der Pfle­ge in Ver­bin­dung mit Per­so­nal­ge­win­nung, ‑bin­dung, ‑för­de­rung und ‑wei­ter­ent­wick­lung am Herzen.“

Das „Füh­rungs-Klee­blatt“ kom­plet­tiert Pri­vat­do­zent Dr. med. Georg Breu­er, der bereits seit 2018 zunächst als Chef­arzt der Anäs­the­sie und Inten­siv­me­di­zin und seit 2021 zusätz­lich als Ärzt­li­cher Direk­tor sein Wis­sen und Kön­nen in ver­ant­wor­tungs­vol­len Posi­tio­nen ein­bringt. Ihm zur Sei­te steht sein Stell­ver­tre­ter Dr. Klaus Post, lang­jäh­ri­ger Chef­arzt des Schmerzzentrums.

Micha­el Musick, Geschäfts­füh­rer der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH, betont die Wich­tig­keit der aktu­el­len Pro­jek­te bei REGIO­MED und ist froh, die­se an den Stand­or­ten Coburg und Neu­stadt mit einer star­ken Füh­rungs­rie­ge ange­hen zu kön­nen. „Die Her­aus­for­de­run­gen im Gesund­heits­we­sen sind in den letz­ten Jah­ren nicht weni­ger gewor­den. Die Aus­wir­kun­gen der aktu­el­len Reform­plä­ne sowie der Fach­kräf­te­man­gel im ärzt­li­chen wie im pfle­ge­ri­schen Bereich bedür­fen einer umsich­ti­gen und nach­hal­ti­gen Pla­nung.“ Das REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg mit den ambu­lan­ten Pra­xen sieht Musick als das Rück­grat der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung der Regi­on an. Vor allem mit Blick auf den geplan­ten Neu­bau soll die­ser Anspruch wei­ter aus­ge­baut werden.