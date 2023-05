Die Jugend-Mann­schaf­ten der Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth haben beim Bezirks­wett­be­werb im Ret­tungs­schwim­men des Was­ser­wacht Bezirks Ober- und Mit­tel­fran­ken Gro­ßes gelei­stet und in den Alters­stu­fen 1 (8 bis 10 Jah­re) und 2 (11 bis 13 Jah­re) die ersten Plät­ze erzielt. Mit ihren her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen haben die jun­gen Ret­tungs­schwim­me­rin­nen und ‑schwim­mer die Berech­ti­gung zur Teil­nah­me am Lan­des­wett­be­werb in Hof im Mai erwor­ben. Die Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth zeigt sich stolz und glück­lich über den Erfolg ihrer talen­tier­ten Nach­wuchs­sport­ler, die mit ihrer har­ten Arbeit und ihrem Enga­ge­ment im Trai­ning die Grund­la­ge für die­sen beacht­li­chen Erfolg gelegt haben. Die Lei­stun­gen der Jugend-Mann­schaf­ten im Ret­tungs­schwim­men des Was­ser­wacht Bezirks Ober- und Mit­tel­fran­ken spre­chen für das hohe Niveau des Trai­nings und der Aus­bil­dung, das in der Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth gebo­ten wird. Ins­be­son­de­re im theo­re­ti­schen Anteil des Wett­kamp­fes, in dem Wis­sen über die Was­ser­wacht und die Maß­nah­men der Ersten Hil­fe abge­fragt wer­den, erbrach­ten die Mann­schafts­mit­glie­der her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen. Die Teil­nah­me am Was­ser­wacht- Lan­des­wett­be­werb in Hof im Mai wird eine wei­te­re Gele­gen­heit für die jun­gen Ret­tungs­schwim­me­rin­nen und ‑schwim­mer sein, ihr Kön­nen unter Beweis zu stel­len und ihr Talent zu demonstrieren.

Die Kreis­was­ser­wacht und der BRK-Kreis­ve­brand Bay­reuth wünscht den Nach­wuchs-Ret­tungs­schwim­mern viel Erfolg und alles Gute für den anste­hen­den Wettbewerb.