Mit einem städ­te­bau­li­chen Ideen­wett­be­werb für das Gelän­de der ehe­ma­li­gen US-Kaser­ne War­ner Bar­r­acks hat die Bun­des­an­stalt für Immo­bi­li­en­auf­ga­ben (BImA) eine Basis gelegt für künf­ti­ge Pla­nun­gen auf einer 120 Hekt­ar gro­ßen Flä­che in Bam­berg-Ost. Am 19. April 2023 hat eine Aus­wahl­kom­mis­si­on die ein­ge­reich­ten Ent­wür­fe gesich­tet, bewer­tet und einen ersten Preis sowie zwei drit­te Prei­se ver­ge­ben. Nach einer kur­zen Aus­stel­lung auf dem Gelän­de der Bun­des­po­li­zei wer­den die drei erst­plat­zier­ten Ent­wür­fe nun im Erd­ge­schoss des Rat­hau­ses am Max­platz präsentiert.

Eine klei­ne offi­zi­el­le Eröff­nung mit Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Rudolf Deser von der BImA sowie dem Archi­tek­ten des Sie­ger­ent­wurfs, Pro­fes­sor Mar­tin Schirm­er, fin­det am Mon­tag, 8. Mai 2023, um 12.30 Uhr statt. Danach ist die Aus­stel­lung im Flur neben der ehe­ma­li­gen Info­thek bis zum 19. Mai 2023 zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses zu besich­ti­gen (Mon­tag bis Don­ners­tag, 8 bis 18 Uhr; Frei­tag, 8 bis 14 Uhr). „Wir laden alle Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ein, sich über die Plä­ne zu infor­mie­ren, und sto­ßen damit einen trans­pa­ren­ten Betei­li­gungs­pro­zess an“, erklärt OB Starke.