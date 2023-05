Gast­ge­ber haben am Ende mit 120:106 die Nase gegen medi vorn

Mit einem Offen­siv­spek­ta­kel ist für medi bay­reuth die Sai­son in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga am Sonn­tag­nach­mit­tag zu Ende gegan­gen. Vor 4.563 Zuschau­ern in der Bro­se Are­na punk­te­ten gleich sechs Akteu­re im Team von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic zwei­stel­lig. Auf Bam­ber­ger Sei­te waren es derer fünf, doch die Haus­her­ren von Bro­se Bam­berg waren am Ende einen Tick bes­ser und sieg­ten in der Par­tie des 34. Spiel­tags am Ende mit 120:106 (65:62).

Dass sagt Mla­den Dri­jen­cic (Head Coach medi bayreuth):

„Gra­tu­la­ti­on an Bam­berg und Oren zum ver­dien­ten Sieg in die­sem offen­si­ven Spiel. Ihr Swit­chen in der Ver­tei­di­gung hat uns zwi­schen der 25. und 30. Minu­te aus dem Rhyth­mus gebracht und die Par­tie in ihre Rich­tung gedreht. Bei­de Mann­schaf­ten haben wenig in die Defen­se inve­stiert, Bam­berg etwas mehr in den Rebound. Das hat am Ende mit den Unter­schied gemacht.“