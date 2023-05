Das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg fei­ert den UNESCO-Welt­erbe­tag am 27. Mai 2023 mit einem Mit­bring-Pick­nick auf der Böhmerwiese.

Nach dem gro­ßen Erfolg im letz­ten Jahr begeht das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg den UNESCO-Welt­erbe­tag 2023 wie­der mit einem White Din­ner in der Gärt­ner­stadt! Das gemüt­li­che Mit­bring-Pick­nick ganz in Weiß fin­det am Sams­tag, den 27. Mai 2023 von 16 – 20 Uhr auf der Böh­mer­wie­se statt. Das Blech­blä­ser­quin­tett der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker eröff­net die Ver­an­stal­tung musi­ka­lisch. Als Ehren­gä­ste wer­den unter ande­rem die baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les Mela­nie Huml sowie eine inter­na­tio­na­le Grup­pe von Stu­die­ren­den der TU Ber­lin erwartet.

„Die Gärt­ner­stadt ist noch immer ein unter­schätz­ter Teil unse­res Welt­erbes“, so Dia­na Bütt­ner, kom­mis­sa­ri­sche Lei­te­rin des Zen­trums Welt­erbe Bam­berg, „Dabei ist sie ein Lehr­stück in nach­hal­ti­ger Pfle­ge des Erbes: Hier wird die Ver­bin­dung zwi­schen Welt­erbe und imma­te­ri­el­lem Kul­tur­er­be in Form des urba­nen Gar­ten­baus auf ein­zig­ar­ti­ge Wei­se noch heu­te gelebt. Es ist uns des­we­gen eine beson­de­re Her­zens­an­ge­le­gen­heit, den UNESCO-Welt­erbe­tag 2023, an dem Begeg­nung und Dia­log im Mit­tel­punkt ste­hen, in der Gärt­ner­stadt zu feiern.“

Beim tra­di­tio­nel­len White Din­ner ist wei­ße Klei­dung Pflicht. Die Gäste brin­gen ihre eige­nen, gefüll­ten Pick­nick­kör­be, wei­ßes Geschirr und Besteck mit. Geträn­ke sind vor Ort zu erwer­ben. Kar­ten für das White Din­ner kön­nen für 18 Euro im Shop des Welt­erbe-Besuchs­zen­trums (Unte­re Mühl­brücke 5), im Bam­ber­ger Stifts­la­den (Haupt­wach­stra­ße 9), in der Gärt­ne­rei Böh­mer­wie­se (Hei­lig­grab­stra­ße 57) und online beim Tou­ris­mus-Kon­gress-Ser­vice erwor­ben wer­den: www​.bam​berg​.info/​t​c​/​w​h​i​t​e​d​i​n​n​e​r​2​023.

Mit dem Ticket ver­bun­den ist ein Sitz­platz an der weiß gedeck­ten Tafel, Karaf­fen mit Lei­tungs­was­ser, Gemü­ses­nacks aus der Gärt­ner­stadt und ein musi­ka­li­sches Pro­gramm von Jazz Colors Bam­berg. Kin­der bis 12 Jah­re sind frei.

Das White Din­ner ist Teil einer Rei­he von Ver­an­stal­tun­gen, die das 30-jäh­ri­ge Bestehen Bam­bergs auf der Liste des Erbes der Mensch­heit fei­ern. Im Jubi­lä­ums­jahr hat das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg gemein­sam mit loka­len und über­re­gio­na­len Part­ne­rin­nen und Part­nern ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm zusam­men­ge­stellt. Mehr Infor­ma­tio­nen hier­zu fin­den sich unter https://​welt​erbe​.bam​berg​.de/​d​e​/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​j​u​b​i​l​a​eum.