Die neue­ste Som­mer­mo­de in fröh­li­chen Far­ben, mit einem Eis in der Hand viel Zeit zum Schlen­dern, Musik in den Gas­sen und Som­mer­blu­men für Bal­kon und Ter­ras­se: All das sind die Zuta­ten, die die Kom­bi­na­ti­on aus ver­kaufs­of­fe­nem Sonn­tag und Jahr­markt so per­fekt machen. Am Sonn­tag, 21. Mai, ist es end­lich wie­der soweit: Die Innen­stadt-Läden und die Fier­an­ten öff­nen Tür, Tor und ihre Markt­stän­de für die Besu­cher aus nah und fern. Die Läden in der Innen­stadt haben von 13 bis 18 Uhr geöff­net, die Markt­stän­de am Jahr­markt öff­nen um 10 Uhr. Die rund 50 Markt­stän­de grup­pie­ren sich ent­lang der Haupt­stra­ße bis hin zur Satt­ler­tor­stra­ße auf Höhe der Park­plät­ze an der Kai­ser­pfalz. Vor der Blau­en Glocke und vor der ehe­ma­li­gen Metz­ge­rei Bel­zer gibt’s was auf die Ohren. Ab 14 Uhr wer­den Gitar­rist Alex Feser& Kol­le­gen in die Sai­ten klop­fen, der Musi­ker Hyun Bin Park sorgt mit Gypsy Swing für Stimmung.

Die ver­kehrs­recht­li­chen Anord­nun­gen wäh­rend des Markt­trei­bens sind zu beachten.