Die Rhyth­ms of Resi­stance laden ein zum Schnup­per­work­shop am 9. Mai 2023

Die Trom­mel­grup­pe Rhyth­ms of Resi­stance ver­an­stal­tet kom­men­den Diens­tag (9. Mai 2023) einen Schnup­per­work­shop für alle Trom­mel­in­ter­es­sier­ten. Los geht es um 19 Uhr im Tran­si­ti­onhaus Bay­reuth (Schul­stra­ße 7). Die Rhyth­ms of Resi­stance sind eine bunt gemisch­te Trup­pe von Bay­reu­the­rin­nen und Bay­reu­thern zwi­schen 20 und 60 Jah­ren, trom­meln ein­fa­che Rhyth­men und üben regel­mä­ßig gemein­sam, um dann bei Demos im Bereich Kli­ma und Gerech­tig­keit für gute Stim­mung zu sor­gen. Zuletzt waren sie u.a. beim Kli­ma­streik, bei der Rad­de­mo und am 8. März in Bay­reuth unterwegs.

Die Grup­pe freut sich über Inter­es­sier­te jeder Art. Es braucht kei­ne (!) musi­ka­li­schen Vor­kennt­nis­se. Mehr Infos gibt es auf der Web­site des Tran­si­ti­onhaus (https://​tran​si​ti​on​-bay​reuth​.de/​r​or/). The group is also open for non-ger­man spea­king people.