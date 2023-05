Der AfD-Orts­ver­band Aischgrund/​Höchstadt hält am 11. Mai 2023 um 19.30 Uhr in der Braue­rei­gast­stät­te Frie­del in Zent­be­ch­ho­fen einen poli­ti­schen Stamm­tisch mit Rede­bei­trä­gen zu kom­mu­nal- und lan­des­po­li­ti­schen The­men ab.

Anwe­send sein wer­den die Kan­di­da­ten der AfD im Stimm­kreis Erlan­gen-Höch­stadt zur Bezirks- und Land­tags­wahl, Bea­tri­ce Bie­ger und Chri­sti­an Beßler.

Bea­tri­ce Bie­ger ist Kreis­rä­tin in Erlan­gen-Höch­stadt, stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de des AfD- Kreis­ver­ban­des Erlan­gen/Er­lan­gen-Höch­stadt und die Direkt­kan­di­da­tin für den Bezirks­tag Mittelfranken.

Chri­sti­an Beß­ler ist Stadt- und Kreis­rat, Vor­sit­zen­der des AfD-Kreis­ver­ban­des Erlan­gen/Er­lan­gen-Höch­stadt und der Direkt­kan­di­dat für den baye­ri­schen Landtag.

Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich eingeladen.